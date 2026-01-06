Il maltempo: allerta meteo arancione sul Molise

TERMOLI. Oggi, martedì 6 gennaio il maltempo torna a colpire con decisione il Centro‑Sud e in particolare il versante adriatico, dove scatta l’allerta arancione su diversi settori del Molise e del Lazio, accompagnata da un quadro di instabilità diffusa che porta dieci regioni in allerta gialla meteo‑idro. Sul Molise, soprattutto nelle aree interne e collinari e lungo la fascia adriatica esposta ai venti settentrionali, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli moderati e possibili criticità idrogeologiche legate alla saturazione dei suoli e al ruscellamento.

Le temperature registrano un calo sensibile nei minimi al Sud e nei massimi al Centro, con valori ancora bassi al Nord.

Mari molto mossi o tendenti a molto mossi su tutti i bacini, fino a condizioni localmente agitate sull’Adriatico settentrionale e meridionale. Un quadro complessivo che richiede attenzione soprattutto lungo la costa adriatica e nei territori più vulnerabili del Molise, dove la combinazione di piogge, vento e mareggiate può generare disagi alla viabilità e alle attività quotidiane.