URURI. «Il 2025 è stato un anno di lavoro intenso e concreto per la nostra comunità. La ristrutturazione completa del Polo didattico di Ururi, insieme all’avvio dei lavori per la mensa scolastica, l’asilo nido e la palestra, rappresenta un investimento fondamentale sul futuro dei nostri bambini e dei nostri giovani. È da qui che si costruisce una comunità forte, inclusiva e capace di guardare avanti». E’ questo il messaggio dell’amministrazione comunale di Ururi.

Abbiamo scelto una politica vicina ai cittadini, fatta di presenza costante, ascolto e impegno quotidiano. Un modo di amministrare che mette al centro le persone e i loro bisogni, e che nel 2026 si tradurrà nella realizzazione di nuovi progetti utili e concreti per l’intera collettività.

La partecipazione, il confronto e il contributo di tutta la comunità sono elementi indispensabili per creare valore e dare un futuro solido al nostro territorio. Solo insieme possiamo trasformare le idee in opportunità e le sfide in crescita.

Da Amministrazione comunale non ci limitiamo a guardare alle tante azioni già realizzate, ma continuiamo a progettare il futuro di Ururi, attraverso una programmazione attenta, responsabile e orientata al bene comune, al servizio del cittadino e della collettività.

Un augurio sincero va a tutti gli ururesi, a chi vive nel nostro paese e a chi, ovunque nel mondo, porta Ururi nel cuore. A tutti voi cittadini, l’augurio di un anno nuovo ricco di serenità, fiducia e partecipazione».

