Il Molise alla BIT 2026, Cofelice: “Investire nel turismo significa crescita”

CAMPOBASSO. La Regione Molise parteciperà alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma dal 10 al 12 febbraio a Fiera Milano Rho, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le offerte turistiche regionali.

“La Regione Molise continua a sostenere lo sviluppo del turismo come leva per la crescita economica e sociale dell’intero territorio”, ha dichiarato il consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, in occasione dell’evento.

Possono partecipare all’iniziativa tutti gli operatori della filiera turistica molisana, in forma singola o associata, inviando la manifestazione di interesse entro le ore 11:00 del 9 gennaio 2026 tramite PEC a regionemolise@cert.regione.molise.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Molise nella sezione dedicata alla procedura: www.regione.molise.it.

La Regione coprirà i costi dello stand, dell’allestimento, delle agende per la presenza degli operatori e della partecipazione al workshop, garantendo la visibilità del Molise come destinazione turistica autentica. La BIT 2026 sarà dedicata ai “Travel Makers”, con focus sul viaggio come esperienza personalizzata, sulle nuove tecnologie e professioni del settore, e sulla promozione dell’Italia autentica. L’evento coincide con le Olimpiadi Invernali, creando un contesto unico tra turismo e sport.

“Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti dedicati al comparto turistico a livello nazionale e internazionale – ha aggiunto Cofelice – un’occasione per promuovere il Molise con le sue bellezze e autenticità, ma anche per raccontare i nostri patrimoni naturali, culturali ed enogastronomici. Scegliamo di partecipare alla BIT 2026 perché crediamo fortemente che investire nel turismo significhi sostenere economia e occupazione, dando nuova linfa alle aree interne e ai piccoli borghi”.

