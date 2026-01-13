Il Molise ci crede: «Interconnessione Biferno–Fortore, passo avanti decisivo con tempi certi»

CAMPOBASSO. Interconnessione Biferno–Fortore, passo avanti decisivo: via libera allo studio da 15 milioni e tempi certi per l’opera.

Si è chiusa con un risultato politico e tecnico di peso la riunione operativa del 12 gennaio presso la Giunta Regionale dedicata all’interconnessione degli schemi idrici Biferno–Fortore. Un incontro definito “produttivo” dal consigliere regionale Massimo Sabusco e che, soprattutto, ha sancito un clima di collaborazione piena tra Regione, struttura commissariale e Autorità competenti, con scelte che rafforzano la strategia molisana sulla gestione della risorsa idrica.

Il punto più rilevante riguarda l’approvazione di un finanziamento da 15 milioni di euro destinato esclusivamente allo studio di fattibilità del collegamento Molise–Puglia: un passaggio che non è solo tecnico, ma politico, perché consente alla Regione di pianificare con rigore l’utilizzo dell’acqua del Biferno, definendo in modo inequivocabile il principio cardine ribadito al tavolo: prima il fabbisogno del Molise, poi l’eventuale surplus da condividere con la Capitanata. Per questo è stata formalizzata una richiesta all’Autorità di Bacino affinché, entro due mesi, fornisca i dati aggiornati sulla reale disponibilità idrica, così da stabilire con precisione quanta acqua possa essere impiegata localmente e quanta, eventualmente, destinata fuori regione.

Altro elemento strategico emerso dalla riunione è la definizione di una tempistica chiara e vincolante: progetto esecutivo dell’interconnessione entro il 31 dicembre 2026 ed entrata in esercizio dell’infrastruttura entro il 31 dicembre 2028. Una scansione temporale che mette al riparo l’opera da rallentamenti e dal rischio di perdere finanziamenti, garantendo finalmente un percorso certo per un intervento atteso da decenni.

«Sicurezza idrica, agricoltura e tutela del territorio procedono insieme – ha sottolineato Sabusco –. Il Molise non subisce decisioni: le costruisce. Continueremo senza arretramenti, perché i cittadini meritano infrastrutture moderne e risposte concrete».

EB