Il nuovo Piano Comunale dei Trabucchi: Termoli ridisegna il suo rapporto con il mare

TERMOLI. Siamo nella fase di valutazione ambientale del Piano dei Trabucchi: il mare di Termoli non è solo un orizzonte. È un archivio vivente, un lessico familiare, un sistema di segni che racconta la città più di qualunque documento. Dentro questo alfabeto marino, il trabucco è la parola più antica e fragile, quella che rischiava di perdersi tra normative superate, competenze sovrapposte, ritardi amministrativi e un quadro legislativo regionale rimasto sospeso per anni. Il Piano Comunale dei Trabucchi 2025, approvato dal Comune di Termoli, interviene esattamente qui: ricuce, aggiorna, ordina, restituisce una cornice chiara a un patrimonio identitario che non può essere lasciato alla casualità.

Il nuovo P.C.T. nasce da una necessità concreta. La Legge Regionale 12/2020, che avrebbe dovuto rilanciare la valorizzazione e l’utilizzo turistico-commerciale dei trabucchi, era stata colpita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2022, che ne aveva sospeso l’efficacia su alcuni punti cruciali. Solo con la L.R. 7/2022, che ha modificato e abrogato i commi contestati, la normativa è tornata pienamente operativa. Da qui la spinta ai Comuni a dotarsi di un piano aggiornato, capace di definire localizzazioni, limiti tecnici, destinazioni d’uso e procedure autorizzative.

Termoli risponde con un documento che non si limita a recepire la legge, ma la interpreta alla luce delle trasformazioni del territorio. La prima questione affrontata è la zonizzazione dell’arenile, oggi profondamente diversa rispetto al passato. Il trasferimento di competenze sull’area portuale all’Autorità di Sistema Portuale di Bari ha reso inapplicabile parte del vecchio Piano degli Arenili (PSC), costringendo il Comune a ripensare la collocazione dei trabucchi storici e a individuare nuove aree per le concessioni. Il P.C.T. fotografa la situazione: tre trabucchi in fase di rinnovo (Iasenza, Desiderio, Storto), tre da traslare (Esposito, Fabrizio, Larivera) e due nuove concessioni da assegnare tramite bando.

Il cuore del Piano, però, non è la mappa. È la normativa tecnica, che definisce con precisione chirurgica cosa può essere un trabucco nel 2025. La struttura destinata alla ristorazione non può superare i 180 metri quadrati, mentre i servizi accessori – cucina, depositi, bagni – non possono eccedere i 60. La passerella di accesso deve mantenersi tra i 2 e i 2,30 metri di larghezza, con una lunghezza massima di 50 metri. La piattaforma deve restare tra i 5,20 e i 6 metri sopra il livello del mare. Sono prescrizioni che non lasciano spazio a interpretazioni, e che puntano a un equilibrio tra sicurezza, funzionalità e rispetto della tipologia tradizionale.

La scelta dei materiali è un altro punto decisivo: legno massello, bullonature in acciaio, tiranti metallici zincati, impianti completamente occultati. È vietato l’uso di plastica e legno lamellare, mentre il cemento armato è ammesso solo nelle fondazioni profonde, invisibili. Il trabucco deve restare un manufatto provvisorio, riconoscibile, coerente con la sua storia. Non un ristorante sul mare, non una palafitta moderna, ma un ibrido identitario che tiene insieme memoria e innovazione.

Il Piano chiarisce anche le attività autorizzate. La finalità primaria resta la pesca per diletto e il ruolo sociale del trabucco come luogo di incontro. Ma la legge regionale apre alla ristorazione, agli eventi culturali, alle attività didattiche, alla promozione dei prodotti ittici locali. È un cambio di paradigma: il trabucco non è più solo un oggetto da conservare, ma un presidio culturale e turistico che può generare economia, purché nel rispetto di regole stringenti. Il titolare dell’attività deve garantire il funzionamento della macchina da pesca, comunicare orari e aperture, mantenere viva la narrazione storica del trabucco attraverso materiali informativi e attività divulgative.

Sul fronte amministrativo, il Comune assume un ruolo centrale: rinnovi, revoche, subingressi, nulla-osta, vigilanza, sanzioni. La Capitaneria di Porto resta competente solo sulle aree di preminente interesse nazionale. È una redistribuzione di responsabilità che rafforza l’autonomia comunale e permette una gestione più coerente con le esigenze del territorio.

Il capitolo sanzioni è altrettanto netto: chi danneggia o modifica un trabucco senza autorizzazione rischia da 20.000 a 200.000 euro di multa, oltre all’obbligo di ripristino. Un segnale forte, necessario per proteggere un patrimonio che negli anni ha subito abbandono, incuria e interventi impropri.

Il Piano si chiude con la parte procedurale: la documentazione da presentare per ottenere una concessione è ampia, dettagliata, rigorosa. Stralci catastali, planimetrie, sezioni, prospetti, calcoli delle superfici, particolari costruttivi, studio meteo-marino, certificazioni statiche e di agibilità. È un percorso complesso, ma indispensabile per garantire che ogni nuovo trabucco sia sicuro, sostenibile e conforme alla legge.

Il P.C.T. non è un semplice atto tecnico. È un gesto politico e culturale. È la riaffermazione che Termoli non rinuncia ai suoi simboli, ma li porta nel presente con regole chiare e una visione precisa. È la consapevolezza che il mare non è un fondale, ma un’infrastruttura identitaria che va governata con cura. È la scelta di non lasciare i trabucchi in un limbo normativo, ma di restituire loro un futuro possibile, fatto di tutela, valorizzazione e uso pubblico.

In un tempo in cui le città costiere rischiano di perdere la propria specificità sotto la pressione del turismo indistinto, Termoli sceglie la strada opposta: definire, proteggere, qualificare. Il Piano Comunale dei Trabucchi è un tassello di questa strategia. Un documento che parla di norme, ma soprattutto di appartenenza. Un atto che restituisce al mare la sua grammatica e alla città la sua voce.

EB