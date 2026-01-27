Il parchetto nuovo, l’inciviltà vecchia: arredi usati per gettarci i rifiuti

TERMOLI. Un parchetto appena realizzato, risorse pubbliche investite, un’area restituita al quartiere con panchine, attrezzature per l’attività fisica all’aperto, spazi di socialità. E poi, sopra una panchina nuova di zecca, un sacchetto di rifiuti abbandonato come se nulla fosse.

La scena immortalata nel parco di via degli Abeti, a Termoli, nel quartiere Difesa Grande, è di quelle che non avrebbero bisogno di commenti. E invece sì, perché racconta molto più di quanto sembri.

Il progetto è uno di quelli finanziati con i fondi Pinqua, pensati per migliorare la qualità dell’abitare, rigenerare spazi urbani, ricucire quartieri e comunità. Un investimento che non riguarda solo cemento, arredi o attrezzature, ma un’idea precisa di città: più vivibile, più inclusiva, più curata. Tutto ciò, però, si infrange contro un nemico antico e persistente: l’inciviltà quotidiana.

Gettare la spazzatura su una panchina pubblica non è una “distrazione”, non è una “leggerezza”. È una scelta. È il segnale di un rapporto malato con lo spazio comune, vissuto come terra di nessuno, come qualcosa che “non è mio” e quindi può essere sporcato, rovinato, ignorato. È lo stesso meccanismo che porta a vandalizzare, a non raccogliere, a demandare sempre ad altri – al Comune, agli operatori, a “qualcuno” – il compito di rimediare.

Il paradosso è evidente: si chiedono più servizi, più decoro, più investimenti, ma poi si calpesta ciò che viene realizzato. Così il problema non è solo chi sporca, ma anche una cultura diffusa che tollera, minimizza, guarda altrove. Una città non si misura solo da quanti fondi intercetta o da quanti cantieri apre, ma da come i cittadini abitano quegli spazi una volta inaugurati.

Serve manutenzione, certo. Servono controlli e, quando necessario, sanzioni. Ma serve soprattutto una responsabilità condivisa. Perché nessun progetto, per quanto ben finanziato e progettato, può reggere se manca il rispetto minimo per il bene comune.

Quel sacchetto su una panchina non è solo spazzatura. È lo specchio di una sfida ancora aperta: trasformare le opere pubbliche in luoghi davvero pubblici, sentiti, difesi. Altrimenti i fondi finiscono, i parchi si degradano e l’inciviltà, quella sì, continua indisturbata.

Emanuele Bracone