Il plenum del Csm nomina Daniele Colucci presidente del Tribunale di Larino

LARINO. È Daniele Colucci il nuovo presidente del Tribunale di Larino. La nomina è stata deliberata ieri dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha fatto propria la proposta unanime formulata dalla Quinta Commissione, competente per il conferimento degli incarichi direttivi. Un passaggio istituzionale rilevante che chiude l’iter e apre ufficialmente una nuova fase per il presidio giudiziario del basso Molise.

Colucci, magistrato di comprovata esperienza, proviene dalla Corte d’Appello di Napoli, dove attualmente svolge le funzioni di consigliere del lavoro. Un profilo che coniuga competenze giurisdizionali e capacità organizzative, maturate in un contesto complesso come quello di uno dei distretti giudiziari più grandi del Paese. La sua nomina arriva in un momento particolarmente delicato per il Tribunale di Larino, chiamato a fronteggiare carichi di lavoro rilevanti, carenze di organico e le sfide legate all’attuazione del processo di modernizzazione della giustizia.

Il nuovo presidente sarà ora chiamato a garantire continuità amministrativa, efficienza organizzativa e qualità dell’azione giudiziaria, rafforzando il ruolo del tribunale come presidio di legalità e punto di riferimento per cittadini, professionisti e istituzioni del territorio. In un’area che vive trasformazioni economiche e sociali significative, il buon funzionamento della giustizia rappresenta infatti un elemento essenziale di coesione e fiducia.

La decisione del Csm si inserisce nel più ampio quadro delle recenti nomine agli uffici direttivi.

EB