Il pullman sostitutivo delle Fs bloccato dalla neve

CASACALENDA. È bastata una nevicata leggera, pochi centimetri appena, per trasformare una normale corsa serale in un’emergenza. Ieri sera, intorno alle 20, un pullman sostitutivo delle Ferrovie dello Stato è rimasto bloccato lungo una delle arterie che collegano Casacalenda al resto del territorio, immobilizzato da meno di 5 centimetri di neve. Un episodio che, ancora una volta, mette in evidenza la fragilità della viabilità interna del Molise e la necessità di decisioni rapide quando in gioco c’è la sicurezza di studenti, docenti e pendolari.

La sindaca Sabrina Lallitto, informata in tempo reale dell’accaduto, ha disposto per oggi la chiusura delle scuole, in linea con quanto deciso anche da altri primi cittadini della regione. Una scelta che rivendica con fermezza, spiegando che la tutela delle persone che ogni giorno si muovono verso e da Casacalenda non può essere messa a rischio da condizioni meteo sottovalutate.

«Avviso a tutti gli esperti “Giugliacci”, specialisti in nevicate antiche (dei loro tempi): con pochissimi centimetri di neve un pullman di linea può restare bloccato per ore. Questo nelle foto, per esempio, è fermo dalle 20 circa con meno di 5 cm di neve. E onestamente, visto che i nostri bambini e ragazzi viaggiano con questi mezzi, per garantire la sicurezza anche dei docenti che vengono in auto su strade non sempre sicurissime, ho deciso – come altri sindaci del Molise – di chiudere le scuole», afferma Lallitto.

La sindaca non nasconde la consapevolezza dei disagi che una chiusura scolastica può comportare per le famiglie, ma ribadisce che la responsabilità istituzionale impone di guardare all’intero bacino servito dalle scuole, non solo al centro abitato.

«Mi dispiace, da mamma, che possano crearsi problemi nella gestione dei bambini quando le scuole sono chiuse, ma la sicurezza che mi compete non riguarda solo gli allievi e il personale residente, ma anche quello dell’intero territorio servito dalle nostre scuole», aggiunge.

Sul fronte dell’emergenza, Lallitto ringrazia chi ha segnalato tempestivamente la situazione e gli operatori ANAS, già attivi sul territorio, che hanno raggiunto il mezzo e assistito l’autista, consentendo la ripartenza del pullman dopo ore di blocco.

«Le emergenze si affrontano con il lavoro, la responsabilità e prendendo decisioni che hanno come obiettivo la sicurezza prima di ogni cosa», conclude la sindaca.

Un episodio che riaccende il tema della vulnerabilità delle aree interne, dove anche pochi centimetri di neve possono diventare un ostacolo serio. E che conferma, ancora una volta, quanto la sicurezza dei collegamenti sia un elemento imprescindibile per la vita quotidiana delle comunità molisane.

