Il rettore Vanoli nominato vice presidente della Crui

CAMPOBASSO. Il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Giuseppe Peter Vanoli, è stato nominato Vice-Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). La nomina, proposta dalla Presidente Laura Ramaciotti, è stata approvata oggi dall’Assemblea della CRUI.

Eletto lo scorso mese nella Giunta, il prof. Vanoli consolida così il suo ruolo a livello nazionale, ricevendo un riconoscimento che testimonia la fiducia della comunità accademica nei suoi confronti e la rilevanza del suo contributo nei processi decisionali e strategici del sistema universitario italiano.

Nel corso della sua carriera da Rettore e membro della Giunta CRUI, Vanoli ha sempre sottolineato l’importanza dell’Università come bene comune, centrale per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, dei territori e del mondo del lavoro. Ha inoltre promosso il dialogo costante con istituzioni e società, evidenziando il valore strategico di confronto e ascolto.

Commentando la nomina, il Rettore ha dichiarato:

«Accolgo con profondo senso istituzionale il ruolo di Vice-Presidente della CRUI, condividendo questo riconoscimento con l’Ateneo che rappresento. Ringrazio la Presidente Laura Ramaciotti, l’Assemblea e tutti i colleghi Rettori per la fiducia accordatami.

La CRUI ha un ruolo fondamentale nel favorire il dialogo tra Università e istituzioni, promuovere politiche condivise e sostenere l’idea di Università come bene comune, generando valore culturale, sociale ed economico per il Paese.

Come Vice-Presidente lavorerò insieme alla Presidente e agli altri membri della Conferenza per rafforzare la cooperazione tra gli Atenei, valorizzandone le diversità e promuovendo uno sviluppo universitario inclusivo e sostenibile. Solo collaborando possiamo costruire un sistema universitario più forte e proiettato al futuro.»

La nomina di Vanoli rappresenta un motivo di orgoglio per l’Università del Molise e conferma il ruolo crescente dell’Ateneo nei principali contesti di governance e confronto del panorama universitario italiano.