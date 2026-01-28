Il riassetto della Biblioteca: Maria Antonietta Occhionero è la nuova responsabile

TERMOLI. Ridisegnata la guida della Biblioteca “Gennaro Perrotta”: nuove responsabilità e una struttura più definita

La macchina culturale del Comune di Termoli si riorganizza. Con una determinazione firmata dal dirigente del Settore Affari Generali, Massimo Vittorio Bruno Albanese, l’amministrazione definisce in modo puntuale la nuova architettura gestionale della Biblioteca comunale “Gennaro Perrotta”, assegnando ruoli, competenze e responsabilità operative. Un passaggio atteso, che mira a rafforzare un presidio culturale strategico per la città.

Al centro del provvedimento c’è la nomina della dott.ssa Maria Antonietta Occhionero, funzionario di Elevata Qualificazione, chiamata a coordinare l’intero servizio bibliotecario. A lei vengono attribuite le funzioni cardine: la responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili, la sottoscrizione degli atti abilitati, il coordinamento del personale e dei beneficiari dei Progetti di Utilità Collettiva, oltre alla programmazione degli acquisti librari e documentali. Una figura di riferimento che dovrà garantire continuità, qualità e visione.

Accanto alla responsabile, il provvedimento definisce con precisione i compiti dei due istruttori in servizio, Valeria Campanelli e Marilena Piermatteo, entrambe già operative nella gestione quotidiana della biblioteca. Per entrambe vengono confermate le responsabilità sui procedimenti amministrativi e contabili del servizio, la conservazione del patrimonio librario, le attività di consultazione e prestito, la consulenza bibliografica, la catalogazione e l’utilizzo delle piattaforme informatiche dedicate.

La determinazione introduce però una distinzione funzionale che chiarisce le vocazioni operative:

– Valeria Campanelli assume la regia degli eventi culturali, dalla progettazione alla programmazione;

– Marilena Piermatteo coordina invece le visite didattiche, un segmento sempre più richiesto da scuole e gruppi organizzati.

Il provvedimento, che richiama le normative nazionali e regionali in materia di beni culturali e organizzazione degli enti locali, sottolinea anche la necessità di integrare le attività in base alle esigenze contingenti del servizio, lasciando spazio a flessibilità e adattamento.

La Biblioteca “Gennaro Perrotta”, istituzione storica e presidio culturale della città, si prepara dunque a una fase di maggiore strutturazione interna. Un passaggio che punta a rafforzare la sua funzione di luogo di studio, consultazione, educazione e produzione culturale, in un momento in cui la domanda di servizi bibliotecari e attività formative continua a crescere.

Un tassello amministrativo, certo, ma con ricadute concrete sulla vita culturale di Termoli.

EB