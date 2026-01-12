Il vertice in Regione sul “Tubone” Liscione-Occhito

CAMPOBASSO. Una riunione dal peso strategico, quella iniziata poco prima delle 14:30 nella sede della Regione Molise, dove si è aperto il confronto operativo sull’infrastruttura destinata a collegare l’invaso del Liscione al potabilizzatore di Finocchito, in provincia di Foggia. Un’opera che ridisegna gli equilibri idrici dell’Adriatico centrale e che, una volta completata, permetterà alla Puglia di attingere acqua dal Molise attraverso una dorsale dedicata.

Il progetto, finanziato con 168 milioni di euro nell’ultima manovra del governo guidato da Giorgia Meloni, prevede che ben 141 milioni siano destinati alla realizzazione delle condotte nel territorio molisano: un investimento che incide direttamente sulla rete regionale e che impone scelte tecniche, politiche e territoriali di lungo periodo.

A convocare il summit è stato il consigliere delegato al sistema idrico Massimo Sabusco, che ha riunito attorno allo stesso tavolo tutti gli attori istituzionali coinvolti. Presenti l’assessore alle infrastrutture Michele Marone, il presidente di Molise Acque Osvaldo Napoli, Fabio Talucci per il Consorzio di bonifica di Termoli, i rappresentanti della struttura commissariale per l’emergenza idrica nazionale e gli esponenti del Consorzio di bonifica della Capitanata. Partecipano ai lavori anche le consigliere regionali del Partito Democratico, Micaela Fanelli e Alessandra Salvatore, a testimonianza di un confronto che attraversa maggioranza e opposizione.

In collegamento da remoto, i rappresentanti di Palazzo Chigi e della Regione Puglia seguono l’evoluzione del dossier, consapevoli che la nuova infrastruttura non è solo un’opera tecnica, ma un nodo politico interregionale che tocca approvvigionamento, sicurezza idrica, compensazioni e governance.

Il summit punta a definire cronoprogramma, responsabilità operative e modalità di gestione futura, mentre sullo sfondo resta la questione cruciale: garantire che il Molise, pur contribuendo al fabbisogno pugliese, mantenga priorità e tutela sulle proprie risorse idriche, in un equilibrio che dovrà essere costruito con trasparenza e visione.

EB