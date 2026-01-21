Il vescovo Palumbo incontra i catechisti del basso Molise

BASSO MOLISE. Nell’incontro formativo che ha riunito i catechisti di Campomarino e Montenero di Bisaccia, il clima di preghiera iniziale ha preparato il terreno alle parole profonde del Vescovo Claudio, che ha richiamato tutti alla forza silenziosa del servizio cristiano: quella che non cerca gratitudine, non pretende riconoscimento, ma accoglie la fatica come prova dell’amore di Dio. Essere capaci di dire “Eccomi” anche quando il peso si fa sentire, riconoscere i propri limiti senza scoraggiarsi, continuare a manifestare Cristo nel mondo portando pace e speranza: è questa la postura interiore che rende credibile la fede e autentico l’annuncio.

Su questa linea si è innestata la catechesi di don Guglielmo, che ha riportato al centro il cuore del servizio catechistico: prendersi cura dei piccoli e dei fragili, coloro che il Signore affida alla responsabilità educativa della comunità. Un compito che richiede attenzione su due fronti. Il primo è la cura verso se stessi: interrogarsi con sincerità sulla qualità della propria vita spirituale, sulla preghiera, sul rapporto con i sacramenti, sulla fedeltà alla confessione; coltivare il dialogo tra catechisti e con il Sacerdote affinché ogni scelta sia frutto di comunione e non di iniziativa personale; vivere la prudenza come stile, programmando con lucidità ed evitando improvvisazioni che possono generare confusione.

Il secondo fronte è la cura verso gli altri: garantire trasparenza concordando temi e percorsi con gli altri catechisti e con il Sacerdote; esercitare rispetto creando ambienti belli e accoglienti, trasmettendo affetto senza eccedere nelle confidenze, e affrontando eventuali situazioni delicate solo coinvolgendo chi di dovere; mantenere una condotta coerente con il Vangelo, perché la credibilità del catechista passa dal modo di parlare, di vestirsi, di comportarsi, evitando atteggiamenti che possano contraddire il ruolo che si ricopre. Se questi orientamenti diventano stile di vita e non semplici indicazioni operative, il servizio catechistico diventa generativo: permette di prendersi cura con autenticità di chi viene affidato e di testimoniare, con la vita prima ancora che con le parole, che Gesù è davvero il Signore della nostra esistenza.

Un cammino esigente, ma luminoso, che rafforza la comunità e rinnova la missione.

EB