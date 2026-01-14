In Molise arrivano 16 nuovi agenti, Patriciello: “Risultato concreto per il territorio”

BRUXELLES. Il Molise si prepara a un potenziamento significativo dei presidi di sicurezza: il nuovo piano di assegnazione del Viminale prevede l’arrivo di 16 agenti di Polizia, destinati alle due province. Campobasso ne accoglierà 13, mentre Isernia potrà contare su 3 nuove unità, un innesto che punta a rafforzare il controllo del territorio e a sostenere l’attività quotidiana delle forze dell’ordine in una regione che, pur piccola, vive dinamiche complesse tra aree interne, costa e mobilità interregionale.

A rivendicare il risultato è Aldo Patriciello, commissario della Lega Molise ed europarlamentare, che sottolinea come l’assegnazione rappresenti “un intervento concreto, frutto del lavoro portato avanti dal Partito e dal sottosegretario Nicola Molteni”. Per Patriciello, l’incremento degli organici conferma “la centralità del tema sicurezza nell’azione politica della Lega” e risponde a una richiesta avanzata da tempo dai territori, in particolare dai sindaci e dai comandi provinciali.

L’arrivo dei nuovi agenti si inserisce in un quadro più ampio di redistribuzione nazionale, ma assume in Molise un valore particolare: la regione soffre da anni una carenza strutturale di personale, con turni spesso ridotti e presidi chiamati a coprire aree vaste e frammentate. L’incremento, pur non risolutivo, rappresenta un segnale di attenzione istituzionale e un primo passo verso un riequilibrio più stabile degli organici.

Per Campobasso e Isernia, l’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare la presenza sul territorio e migliorare la capacità di prevenzione, soprattutto nelle zone più esposte a fenomeni di microcriminalità, traffici lungo le direttrici adriatiche e aree interne meno presidiate.

Patriciello parla di “un impegno che proseguirà”, lasciando intendere che il dossier sicurezza resterà centrale nei prossimi mesi, con ulteriori richieste di potenziamento e investimenti sui presidi locali.

EB