In Molise venduti 44.860 della Lotteria Italia: + 18.2%

TERMOLI. La Lotteria Italia 2025 parla anche molisano. I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli certificano un balzo che non è episodico ma strutturale: in Molise sono stati staccati 44.860 biglietti, +18,2% rispetto ai 39mila dello scorso anno, una crescita che supera di slancio l’andamento nazionale e conferma la capacità del territorio di rispondere quando l’offerta intercetta fiducia, abitudini e ritualità popolari.

La provincia di Campobasso traina come sempre: 36.280 tagliandi venduti, anche qui +18,2%, segno che il capoluogo continua a rappresentare il baricentro dei consumi e delle dinamiche di partecipazione. Quella di Isernia resta stabile, 8.580 biglietti, +0,2%, un dato che non impressiona ma consolida una tenuta costante in un mercato che altrove mostra oscillazioni più marcate.

Sullo sfondo, l’Italia intera: 9,6 milioni di biglietti venduti, +11% rispetto agli 8,6 milioni del 2024, numeri che confermano il legame profondo tra gli italiani e un gioco che resiste al tempo, alle mode e alle trasformazioni del settore.

Un legame che l’Agenzia ha scelto di rafforzare con “Disegniamo la fortuna”, il progetto che da anni affida a artisti con disabilità la realizzazione delle 12 opere riprodotte sui biglietti, trasformando la Lotteria in un gesto che unisce tradizione, inclusione e visibilità sociale.

In questo quadro, il Molise non è periferia ma indicatore: cresce più della media, consolida il suo ruolo e dimostra ancora una volta che, quando si osservano i numeri con attenzione, il territorio sa sorprendere e anticipare tendenze che poi si riflettono sul Paese.

