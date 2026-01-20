In piazza Monumento il camper che ‘previene’ le malattie della tiroide

TERMOLI. Il camper ANT a Termoli: in Piazza Vittorio Veneto una giornata di prevenzione tiroidea che ha portato la sanità tra le persone.

È arrivato in Piazza Vittorio Veneto il camper della Fondazione ANT, e per un’intera giornata Termoli si è trasformata in un punto di accesso diretto alla prevenzione tiroidea, senza filtri, senza passaggi intermedi, senza la distanza che spesso separa i cittadini dai servizi sanitari specialistici.

L’Ambulatorio Mobile, inserito nel Progetto Tiroide sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha accolto persone prenotate per l’ecografia gratuita della tiroide, un esame semplice ma decisivo per individuare eventuali noduli o alterazioni in fase precoce. La giornata è stata scandita dal lavoro degli specialisti dell’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica ANT, che hanno portato in piazza competenze, strumentazione e un modello di prevenzione che si basa sulla prossimità: andare dove le persone vivono, lavorano, si muovono, riducendo al minimo gli ostacoli logistici che in Molise, soprattutto nelle aree interne, rappresentano ancora un limite concreto.

La tiroide, ghiandola piccola ma centrale nel metabolismo e nella regolazione di numerose funzioni vitali, è al centro di un’attenzione crescente: in Italia si registrano ogni anno migliaia di nuove diagnosi di tumore tiroideo, spesso individuate proprio grazie a controlli ecografici eseguiti in fase iniziale. La mortalità resta tra le più basse in ambito oncologico, ma la diagnosi precoce continua a essere la chiave.

EB