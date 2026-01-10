In via Firenze sarà realizzata la futura caserma della Guardia di Finanza

TERMOLI. In via Firenze il Piano Città per gli Immobili Pubblici individua l’area strategica per la nuova caserma della Guardia di Finanza: un presidio moderno al servizio della città.

L’area edificabile di via Firenze, di proprietà comunale, rappresenta uno degli snodi urbanistici più rilevanti per il futuro assetto dei servizi pubblici e della sicurezza sul territorio. La destinazione individuata – la realizzazione della nuova Caserma della Guardia di Finanza – risponde a una visione precisa di sviluppo urbano: razionalizzare le funzioni strategiche, migliorare l’efficienza operativa delle istituzioni e, al tempo stesso, valorizzare una zona della città collocata in una posizione privilegiata dal punto di vista logistico e infrastrutturale.

Il lotto si colloca infatti in prossimità delle principali arterie statali, garantendo collegamenti rapidi sia verso l’entroterra sia verso la costa, ed è direttamente connesso al lungomare. Una posizione che non è casuale, ma che risponde in maniera puntuale alle esigenze operative della Guardia di Finanza, chiamata a svolgere funzioni di controllo economico-finanziario, tutela della legalità, presidio del territorio e contrasto agli illeciti, anche in ambiti sensibili come quelli portuali, turistici e commerciali.

Dal punto di vista urbanistico, l’area di via Firenze presenta caratteristiche particolarmente favorevoli. Si tratta di un lotto regolare, pianeggiante e facilmente accessibile, con affaccio diretto sulla viabilità urbana, condizioni che consentono una progettazione razionale e funzionale del complesso edilizio. L’assenza di vincoli morfologici rilevanti permette di sviluppare una struttura coerente con le più recenti normative in materia di sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, senza ricorrere a soluzioni forzate o compromissorie.

Il progetto della nuova Caserma è concepito come un complesso moderno e integrato, capace di rispondere in modo completo alle esigenze del Corpo. Sono previsti spazi operativi adeguati alle attività quotidiane, uffici organizzati secondo criteri di funzionalità e flessibilità, aree logistiche e depositi, parcheggi dedicati per il personale e per i mezzi di servizio, oltre ad alloggi di servizio destinati al personale. L’organizzazione interna degli spazi è studiata per garantire efficienza operativa, sicurezza e comfort, riducendo al minimo le interferenze tra le diverse funzioni e migliorando le condizioni di lavoro.

Un elemento centrale del progetto è l’attenzione alla sostenibilità. La nuova struttura sarà realizzata secondo standard di alta efficienza energetica, con soluzioni progettuali orientate alla riduzione dei consumi, all’uso razionale delle risorse e all’integrazione di tecnologie innovative. L’obiettivo è quello di realizzare un edificio non solo funzionale, ma anche responsabile dal punto di vista ambientale, in linea con le più avanzate politiche di transizione ecologica e con le normative vigenti in materia di prestazioni energetiche degli edifici pubblici.

Non meno rilevante è il tema della sicurezza sismica. La nuova Caserma sarà progettata e costruita nel pieno rispetto delle normative antisismiche, garantendo elevati livelli di protezione per il personale e per le funzioni strategiche ospitate. In un territorio caratterizzato da una sismicità non trascurabile, questo aspetto rappresenta un requisito imprescindibile e un salto di qualità rispetto all’attuale sede, giudicata non più adeguata sotto il profilo strutturale e funzionale.

La scelta dell’area di via Firenze risponde, infatti, all’esigenza di superare le criticità dell’attuale sede della Guardia di Finanza, ormai inadeguata rispetto alle esigenze operative moderne. Spazi insufficienti, limiti strutturali e difficoltà logistiche rendono necessario un trasferimento in una nuova struttura, concepita fin dall’origine per ospitare un presidio di pubblica sicurezza efficiente, moderno e pienamente integrato nel tessuto urbano.

Dal punto di vista della città, la realizzazione della nuova Caserma rappresenta anche un’opportunità di riqualificazione e di valorizzazione dell’area. L’insediamento di una funzione pubblica strategica contribuisce a rafforzare il presidio del territorio, a migliorare la percezione di sicurezza e a generare un indotto positivo in termini di servizi e vitalità urbana. La presenza stabile di un’istituzione come la Guardia di Finanza consolida il ruolo di via Firenze come asse urbano di rilievo, capace di connettere in modo efficace diverse parti della città.

In questo quadro, l’intervento non va letto come una semplice operazione edilizia, ma come una scelta di pianificazione che guarda al medio e lungo periodo. Dotare la città di una Caserma moderna significa investire nella legalità, nell’efficienza amministrativa e nella qualità dei servizi pubblici. Significa anche affermare un modello di sviluppo urbano in cui le funzioni strategiche trovano collocazione in aree accessibili, ben connesse e progettate con criteri di qualità architettonica e sostenibilità.

L’area edificabile di via Firenze, per caratteristiche, posizione e potenzialità, si conferma dunque come la sede ideale per accogliere la nuova Caserma della Guardia di Finanza: un’infrastruttura fondamentale non solo per il Corpo, ma per l’intera comunità, chiamata a beneficiare di un presidio di sicurezza efficiente, moderno e pienamente inserito nel disegno complessivo della città.

EB