TERMOLI. Infortuni domestici, prevenzione e consapevolezza: incontro UniTre all’Auditorium Comunale

Si è svolto ieri pomeriggio, all’Auditorium Comunale di via Elba a Termoli, il primo incontro divulgativo promosso dall’UniTre nell’ambito delle attività formative aperte non solo agli iscritti ma all’intera cittadinanza.

Accanto ai tradizionali corsi che costituiscono l’ossatura dell’anno accademico, l’Università della Terza Età, con la presidente Daniela Battista, ha avviato un ciclo di appuntamenti dedicati a tematiche di interesse generale, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e stimolare una maggiore consapevolezza su questioni di rilevanza sociale. Ad aprire il calendario è stato l’incontro “Gli infortuni domestici e la loro prevenzione”, curato dalla dottoressa Elda Della Fazia, che ha affrontato un argomento spesso sottovalutato ma di forte impatto sulla salute e sulla qualità della vita, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Nel corso dell’appuntamento sono stati analizzati i principali rischi presenti negli ambienti domestici, i comportamenti corretti da adottare e le strategie utili a ridurre incidenti che, troppo spesso, avvengono tra le mura di casa. Un momento di confronto partecipato, pensato per offrire strumenti pratici e informazioni immediatamente spendibili nella vita quotidiana. L’iniziativa, a ingresso libero, ha confermato il ruolo dell’UniTre come presidio culturale e formativo aperto alla comunità, capace di promuovere non solo conoscenza, ma anche attenzione e responsabilità verso temi di interesse collettivo.

Michele Trombetta