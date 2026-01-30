Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana”: Percorsi 5 anni e Filiera 4+2

In un mondo in continua evoluzione, scegliere la scuola superiore significa scegliere il futuro dei propri figli. L’Istituto Superiore Majorana propone un’offerta formativa al passo coi tempi, capace di unire solide basi culturali, innovazione tecnologica e concrete opportunità professionali.

Tutti i corsi sono caratterizzati da un biennio iniziale in cui prevale il monte ore dedicato all’area generale, con molte discipline di base comuni. Questa struttura consente agli studenti di orientarsi gradualmente e, se necessario, di cambiare indirizzo seguendo le proprie inclinazioni personali. Nel secondo biennio e nel quinto anno, le materie di indirizzo permettono di acquisire competenze specialistiche fondamentali, finalizzate sia a un efficace inserimento nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi universitari e ITS Academy.

Filiera 4+2

I percorsi sperimentali di eccellenza permettono di conseguire il diploma in quattro anni, mantenendo invariati obiettivi e competenze del tradizionale quinquennio. La didattica è fortemente orientata all’esperienza: laboratori, progetti reali, metodologie innovative e stretto legame con il mondo produttivo accompagnano gli studenti nel loro percorso di crescita.

E dopo il Diploma? Gli studenti possono iscriversi all’università, conseguire con ulteriori due anni di studio il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS Academy o entrare immediatamente nel mondo del lavoro con qualifiche particolarmente richieste e ben retribuite.

Le nuove tecnologie e l’internazionalizzazione – intelligenza artificiale, robotica, automazione, analisi dei dati, Erasmus e certificazioni linguistiche – richiedono competenze avanzate e interdisciplinari.

Per questo il Majorana forma tecnici qualificati, non semplici operai specializzati: figure in grado di comprendere i processi, innovare, contribuire allo sviluppo industriale e alla sostenibilità ambientale.

Forte di una lunga tradizione educativa, l’istituto promuove progetti che stimolano creatività, spirito critico e imprenditorialità, con particolare attenzione alle sfide ambientali ed economico-sociali del nostro tempo.

Gli indirizzi di studio

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico

Elettronica ed Elettrotecnica

Articolazione: Automazione

Articolazione: Automazione Informatica e Telecomunicazioni – con Filiera 4+2

Articolazioni: Informatica (quadriennale e quinquennale)

Articolazioni: Informatica (quadriennale e quinquennale) Meccanica, Meccatronica ed Energia

Articolazione: Meccanica

Articolazione: Meccanica Chimica, Materiali e Biotecnologie – con Filiera 4+2

Articolazione: Chimica e Materiali (quadriennale e quinquennale)

Un diploma tecnico apre rapidamente le porte al mondo del lavoro, ma consente anche l’accesso a qualsiasi percorso universitario. Scegliere il Majorana significa offrire ai ragazzi competenze solide, visione del futuro e reali possibilità di successo.