La 2R Costruzioni e Servizi srl aderisce a Buone Imprese: competenze e innovazione “in rete”

Con 2R Costruzioni e Servizi srl Romeo Velotti aderisce a Buone Imprese: tradizione, competenze e innovazione al centro del fare impresa

Un’azienda che affonda le proprie radici in una solida tradizione familiare, ma che guarda con attenzione al presente e alle trasformazioni del mondo produttivo. È questa la traiettoria di 2R Costruzioni e Servizi srl, realtà del settore edilizio che ha ufficialmente aderito al progetto Buone Imprese, condividendone valori, visione e obiettivi.

A spiegare le ragioni dell’adesione è il direttore tecnico Romeo Velotti, che sottolinea come oggi il fare impresa non possa più prescindere da un approccio integrato, capace di coniugare competenze tecniche, organizzazione e comunicazione: «Oggi la comunicazione è diventata un elemento centrale. Se viene associata alle competenze e a un sistema di lavoro che nel tempo è cambiato, allora diventa essa stessa un’innovazione, qualcosa da assorbire all’interno dell’azienda, qualunque sia il settore in cui si opera». Una riflessione che coglie uno dei nodi fondamentali del progetto Buone Imprese: valorizzare le aziende non solo per ciò che producono, ma per il modo in cui si raccontano, si strutturano e si relazionano con il territorio

La scelta di aderire al progetto è legata anche alla volontà di rafforzare la propria presenza e visibilità in un contesto territoriale che, pur non essendo quello di origine dell’azienda, riveste un ruolo strategico. «Questo progetto rappresenta per noi uno strumento importante per farci conoscere meglio, anche perché il nostro è un profilo aziendale che guarda al Molise pur non essendo formalmente molisano. Per noi, però, il Molise è sempre stato una zona fondamentale», spiega Velotti, richiamando un legame che affonda le radici nel tempo

È proprio questa capacità di coniugare esperienza, affidabilità e adattamento ai cambiamenti che rende coerente l’adesione di 2R Costruzioni e Servizi srl a Buone Imprese. Il progetto, infatti, si propone di costruire una rete di realtà imprenditoriali che credono nella qualità del lavoro, nella responsabilità verso il territorio e nella necessità di innovare non solo i processi produttivi, ma anche il modo di stare sul mercato.

In questo quadro, l’adesione non è solo una scelta di visibilità, ma un atto di posizionamento culturale e imprenditoriale. Significa riconoscere che oggi l’impresa è chiamata a raccontarsi, a condividere buone pratiche e a inserirsi in un ecosistema fatto di relazioni, informazione e consapevolezza. Una prospettiva che 2R Costruzioni e Servizi srl fa propria, portando nel progetto Buone Imprese il valore di una storia costruita sul campo e la volontà di continuare a crescere, senza perdere il legame con le proprie radici.