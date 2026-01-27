La Casa dei Diritti e la Giornata della Memoria: ricordare per non ripetere

TERMOLI. Il 27 gennaio non è solo una data segnata sul calendario, ma è un appuntamento con la nostra responsabilità collettiva di capire e ricordare, in un tempo segnato da guerre, linguaggi violenti, crisi umanitarie e un uso sempre più disinvolto dell’odio nello spazio digitale e pubblico.

La Giornata della Memoria non riguarda solo il passato, ma parla al presente. Ricordare oggi significa soprattutto interrogarsi su ciò che sta accadendo intorno a noi, sulle parole che disumanizzano, sui confini che si alzano e sulle indifferenze che tornano a farsi spazio.

Il 27 gennaio 1945, i cancelli di Auschwitz-Birkenau furono aperti e dietro quei cancelli c’erano corpi stremati, silenzi impossibili da raccontare e vite spezzate che portavano addosso il segno dell’annientamento. Quello che apparve al mondo non fu solo l’orrore di un campo di sterminio, ma è la dimostrazione concreta di dove può arrivare una società quando l’odio viene normalizzato.

Milioni di persone erano già morte, uccise non solo dalla violenza fisica, ma da un’idea: quella che alcune vite valessero meno di altre. La Shoah non è stata un incidente della storia, ma è risultato di un sistema costruito passo dopo passo, alimentato dall’odio, dalla propaganda, dal razzismo e dall’indifferenza.

Oggi, a distanza di oltre ottant’anni, quel passato non è lontano, anzi, sembra tornare a interrogare il nostro presente. Il mondo di oggi è attraversato da numerosi conflitti che colpiscono i civili, da migrazioni forzate e da crisi sociali che alimentano paure.

In molti Paesi cresce l’intolleranza, aumentando sempre più episodi di razzismo e antisemitismo, spesso mascherati da slogan politici o da opinioni. Anche il linguaggio pubblico, soprattutto online, contribuisce alla creazione di nemici e alla riduzione di persone a etichette.

La Giornata della Memoria non è solo commemorazione, ma urgenza. Ricordare non significa restare fermi al passato, ma ha un significato più profondo: riconoscere i numerosi segnali che precedono le tragedie, come la normalizzazione dell’odio, la costruzione del nemico, il silenzio di chi guarda altrove.

La Shoah ci insegna che la violenza estrema non nasce all’improvviso, ma cresce lentamente, alimentata dalla paura e dall’indifferenza dell’uomo.

In questo contesto, il lavoro culturale e civile di luoghi come la Casa dei Diritti e della Memoria assume un valore fondamentale. Non si tratta solo di conservare il ricordo, ma di tenerlo vivo, capace di parlare alle nuove generazioni: attraverso incontri, testimonianze, iniziative pubbliche e momenti di confronto.

La Giornata della Memoria ci chiede di fare una scelta: non voltare lo sguardo e non considerare il passato come qualcosa di archiviato. Perché ogni volta che un diritto viene negato, ogni volta che una persona viene ridotta a un’etichetta, ogni volta che l’odio trova spazio, quella storia rischia di ripetersi sotto altre forme.

Ricordare, allora, diventa un gesto profondamente umano e anche un atto di responsabilità collettiva. Non basta solamente accendere una candela o osservare un minuto di silenzio: serve trasformare la memoria in coscienza, e la coscienza in impegno, affinché il “mai più” diventi una pratica quotidiana.