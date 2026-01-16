La città chiamata a guardare Gaza negli occhi: conferenza dell’Anpi al Castello Svevo

TERMOLI. La Sezione ANPI di Termoli, Termoli Bene Comune–Rete della Sinistra e l’Assemblea Palestina Basso Molise annunciano che sabato alle ore 10, negli spazi del Castello Svevo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica “I Grant You Refuge – Ti concedo rifugio”, visitabile dal 17 al 25 gennaio negli orari indicati in locandina.

La mostra, curata dal fotografo e filmmaker Paolo Patruno, documentarista con una lunga esperienza sul campo – in particolare nel continente africano – e autore premiato a livello internazionale, porta a Termoli un corpus visivo di rara potenza. I Grant You Refuge è infatti una mostra collettiva che raccoglie le immagini di sei fotografi della Striscia di Gaza – Jehad Al‑Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al‑Tabatibi – che continuano a documentare, spesso a rischio della propria vita, la devastazione quotidiana vissuta dal popolo palestinese.

Il titolo trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nella sua casa nel sud di Gaza durante un raid israeliano il 20 ottobre 2023. La sua voce, spezzata ma non cancellata, attraversa idealmente l’intera esposizione: “Essere palestinesi è una storia intrecciata di resilienza, dolore e speranza. Ogni fotogramma catturato porta il peso di una nazione che lotta per la giustizia e la pace.”

Gli organizzatori sottolineano come questa mostra rappresenti per Termoli un’occasione preziosa: vedere, senza filtri né mediazioni, ciò che troppo spesso scompare nel rumore di fondo dell’informazione occidentale, distratta da nuove minacce di guerra e da continui attacchi ai diritti e alla democrazia. Le fotografie esposte raccontano la tragedia di un popolo martoriato e dimenticato, ma anche la tenacia professionale di chi, con una macchina fotografica in mano, continua a testimoniare l’indicibile. Molti di questi fotografi hanno pagato – e continuano a pagare – con la vita la loro ostinata volontà di documentare.

ANPI Termoli, Assemblea Palestina Basso Molise e Termoli Bene Comune invitano istituzioni, rappresentanti religiosi, associazioni e tutta la cittadinanza a visitare la mostra. Le scuole termolesi avranno la possibilità di accedervi nelle ore mattutine.

In un tempo in cui la distanza rischia di trasformarsi in indifferenza, questa esposizione ci ricorda che la tragedia di Gaza ci riguarda tutti, perché riguarda l’umanità stessa.

EB