La Federazione Pd del basso Molise sostiene la fiaccolata per la sanità pubblica

TERMOLI. La Federazione Pd del Basso Molise aderisce con convinzione alla fiaccolata per la difesa della sanità pubblica che si terrà domenica 18 gennaio a Isernia.

“Il progressivo smantellamento dei presidi sanitari nel nostro territorio – ospedali, guardie mediche, servizi di emergenza e ambulanze – rappresenta una grave perdita per la comunità molisana e mette a rischio il diritto fondamentale alla salute.

Riteniamo importante essere presenti e sostenere questa mobilitazione, per tutelare l’accesso alle cure e garantire servizi sanitari efficaci e tempestivi a tutti i cittadini, ovunque risiedano. Invitiamo tutti gli iscritti, le iscritte e i cittadini sensibili a partecipare, per dimostrare unità e determinazione nel difendere il futuro della nostra sanità pubblica.

La salute è un diritto costituzionalmente garantito. Difendiamola insieme”.

Dello stesso parere anche Vittorino Facciolla, che dalla sua pagina social, ribadisce con forza la sua presenza a Isernia.

“Domenica 18 gennaio a partire dalle 17 sarò ad Isernia per manifestare. Ci sarò come consigliere regionale e soprattutto come cittadino, come uomo che ha scelto di restare nella sua terra provando a garantire a tutti i molisani i diritti che spettano loro, primo fra tutti quello alla salute.

Stiamo assistitendo ad un graduale quanto irrefrenabile smantellamento di presidi sanitari indispensabili: ospedali, guardie mediche, reti dell’emergenza urgenza, finanche ambulanze.

Eppure non abbiamo mai smesso di combattere, non abbiamo mai smesso di ascoltare i bisogni di ogni cittadino, non abbiamo mai abbassato la guardia quando i tagli hanno colpito l’Alto Molise così come il Basso Molise, le aree interne così come la costa. Le nostre interpellanze in Consiglio regionale spesso sono rimaste senza risposta, così come i nostri consigli

Ecco allora perché è importante domenica essere tutti ad Isernia, perché la battaglia del sindaco Piero Castrataro non resti un gesto isolato ma diventi la battaglia di tutti, l’azione di ognuno, di tutti coloro che credono che i molisani, gli anziani, i giovani, abbiano diritto a rimanere in questo territorio e a rimanerci con la garanzia di poter ricevere cure efficaci ed immediate nel momento in cui ne avranno bisogno. Ci vediamo domenica, ad Isernia”.

Anche la Consulta socio-sanitaria a tutela della sanità pubblica di Campobasso aderisce alla fiaccolata del 18 gennaio a Isernia.

“La Consulta Socio-Sanitaria a Tutela della Sanità Pubblica del Comune di Campobasso desidera esprimere un sentito riconoscimento per l’impegno del Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, nella difesa e valorizzazione dell’ospedale cittadino.

Si manifesta sincero apprezzamento per la sua dedizione costante e determinata, che si distingue come esempio di impegno civico e istituzionale in un ambito complesso quale quello della sanità pubblica molisana.

In un contesto in cui le risorse per la sanità pubblica diminuiscono e alcune scelte politiche penalizzano interi territori, l’azione del Sindaco Castrataro rappresenta un punto di riferimento concreto per tutti i cittadini, attento al diritto alla salute, alla difesa dei servizi essenziali e alla tutela della rete ospedaliera locale.

Il suo contributo rafforza la sanità pubblica regionale, valorizzando il ruolo dei territori e delle comunità locali, e testimonia un profondo senso di responsabilità istituzionale.

La dedizione del Sindaco Castrataro è un esempio tangibile di impegno per il bene collettivo e per il futuro della sanità in Molise“.