La Fondazione ANT porta la prevenzione tiroidea a Termoli: il 20 gennaio in piazza Monumento

TERMOLI. La Fondazione ANT porta la prevenzione tiroidea a Termoli: il 20 gennaio visite gratuite in Piazza Monumento.

La prevenzione dei tumori della tiroide torna al centro dell’attenzione grazie al Progetto Tiroide della Fondazione ANT, che nel mese di gennaio 2026 attraversa l’Italia con una serie di giornate dedicate alla diagnosi precoce. Tra le tappe più attese figura Termoli, dove il 20 gennaio 2026, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, l’Ambulatorio Mobile ANT sarà presente in Piazza Monumento, offrendo visite ecografiche gratuite rivolte alla cittadinanza di Campobasso e provincia. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rientra nel più ampio calendario nazionale di prevenzione. Le prenotazioni sono disponibili esclusivamente online sul sito www.ant.it a partire da ieri.

L’arrivo dell’ambulatorio mobile a Termoli assume un valore particolare per un territorio che, come tutto il Molise, vive una crescente sensibilità verso la prevenzione oncologica e la diagnosi precoce. La tiroide, piccola ghiandola endocrina a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, è coinvolta in funzioni vitali come metabolismo, frequenza cardiaca e regolazione della temperatura corporea. Negli ultimi anni, in Italia, l’incidenza dei tumori tiroidei ha registrato un aumento significativo, con circa 3.600 nuovi casi all’anno: un dato legato soprattutto alla maggiore capacità diagnostica dell’ecografia, che consente di individuare noduli sospetti in fase iniziale. Fortunatamente, la mortalità dei tumori differenziati della tiroide rimane molto bassa: oltre il 90% dei pazienti guarisce grazie ai trattamenti disponibili. La malattia colpisce più frequentemente le donne, con un rapporto di 4 a 1 rispetto agli uomini.

Il Progetto Tiroide di Fondazione ANT nasce proprio per intercettare precocemente eventuali noduli che richiedono approfondimenti laboratoristici, strumentali o citologici. Le visite sono effettuate dagli specialisti dell’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica ANT e sono completamente gratuite, sostenute dalle donazioni e dalle partnership con enti pubblici e privati. ANT opera attraverso sedi fisse (come quelle di Bologna, Brescia, Pesaro e Porto Sant’Elpidio), ambulatori mobili che percorrono il Paese e strutture convenzionate che mettono a disposizione spazi e attrezzature.

Comprendere i fattori di rischio è un tassello fondamentale della prevenzione. Tra i principali figurano il gozzo multinodulare legato a carenza di iodio, l’esposizione a radiazioni (come nei trattamenti oncologici del passato o in eventi storici come Chernobyl) e alcune sindromi genetiche, come la neoplasia endocrina multipla di tipo 2 (MEN 2), associata al carcinoma midollare della tiroide. In questi casi, i familiari delle persone affette sono invitati a sottoporsi a controlli specifici e a esami del sangue per escludere la presenza della malattia.

La tappa di Termoli si inserisce dunque in un percorso nazionale che, nel solo mese di gennaio, tocca Napoli, Modena, Cagliari, Bologna, Viareggio, Verona e Chieti. Per il Molise, la presenza dell’Ambulatorio Mobile rappresenta un’occasione concreta per avvicinare la prevenzione ai cittadini, riducendo distanze e barriere di accesso. Un gesto semplice come un’ecografia può fare la differenza nella diagnosi precoce di una patologia che, se individuata tempestivamente, offre altissime probabilità di guarigione.

Per informazioni è possibile contattare ANT ai numeri 0517190170 – 0517190186 – 0517190175 o scrivere a visite.prevenzione@ant.it. Le prenotazioni per la giornata di Termoli sono disponibili da ieri sul sito ufficiale.

EB