La formazione per far ripartire la comunità a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Una comunità che vuole ripartire, dopo settimane al centro dell’attenzione.

Al via domani, con un’impronta netta, quasi programmatica, il Laboratorio Sperimentale di Formazione Politica e Culturale che sabato 31 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30, inaugura il suo primo ciclo di incontri nella sala consiliare del Comune. Un debutto che non si limita al cerimoniale, ma che ambisce a costruire un luogo stabile di pensiero critico, educazione civica e protagonismo territoriale, dentro una comunità che da anni rivendica spazi di confronto strutturato.

L’iniziativa è promossa dal Laboratorio di Sociologia Ans Molise “Prof. Andrea Rocca”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno di realtà associative locali. L’apertura sarà affidata ai saluti di Pietro Zocconali, presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Sociologi, seguiti dall’intervento introduttivo della Direttrice del Laboratorio, Giovanna Di Soccio, che delineerà finalità, metodo e visione del percorso.

Il primo modulo formativo vedrà protagonista il professor Danilo Boriati, docente Unitelma e Presidente del Dipartimento Regionale Sociologi Ans, con una relazione su “Società e politica”, pensata per offrire una cornice teorica e operativa alle trasformazioni in atto. A seguire, il Prof. Antonio Mancini, docente del Liceo Scientifico “R. Capriglione”, porterà il discorso sul terreno concreto dello sviluppo locale con un approfondimento su “Agricoltura sostenibile e sviluppo del territorio”, tema cruciale per un’area che vive di equilibri tra tradizione, innovazione e fragilità ambientali.

A scandire il ritmo degli incontri, l’intervento musicale degli allievi della Scuola Civica di Musica “F.lli Gino e Giovanni Miozza”, diretta dal maestro Leo Quartieri: una scelta che intreccia formazione, cultura e partecipazione giovanile, restituendo al laboratorio un carattere corale.

Il percorso, coordinato dal Prof. Giuseppe Colombo, si articolerà in cinque appuntamenti fino al 16 maggio, con relatori provenienti dal mondo accademico, giuridico, scolastico e giornalistico. In programma temi che attraversano l’attualità istituzionale e le sfide della cittadinanza: filosofia politica, riforma della giustizia, diritto amministrativo, libertà d’informazione, statistica sociale, programmazione politica e pratiche di cittadinanza attiva.

Il laboratorio si presenta come uno spazio aperto alla cittadinanza, agli amministratori, agli studenti e a chiunque voglia comprendere più a fondo le dinamiche della vita pubblica attraverso una lente sociologica e territoriale. Un’occasione per restituire centralità al dibattito, costruire competenze e rafforzare il legame tra comunità e istituzioni, in un momento storico che chiede partecipazione consapevole e strumenti di lettura complessi.