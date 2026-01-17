La giornata dei dialetti: parole che continuano a raccontare i territori

TERMOLI. La Giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali invita ogni anno a fermarsi su una realtà che in Italia è sotto gli occhi di tutti: una pluralità linguistica diffusa, stratificata, ancora profondamente legata ai territori. I dialetti non sono semplici variazioni dell’italiano, ma sistemi linguistici che portano con sé storie, relazioni sociali, modi di abitare lo spazio e il tempo.

In un paese dove le parole possono cambiare nel giro di pochi chilometri, la lingua diventa una mappa invisibile. Nei suoni, nelle costruzioni, nei vocaboli rimangono tracce di economie locali, di mestieri scomparsi, di paesaggi, di scambi antichi. Anche quando un termine è traducibile, il contesto che lo ha generato non lo è mai del tutto.

Oggi questa mappa continua a muoversi e a trasformarsi. I dialetti vivono nelle strade, nelle case, ma anche nei luoghi culturali dove la lingua viene praticata e ascoltata. Le compagnie teatrali locali, ad esempio, portano in scena testi in dialetto, adattandoli ai temi contemporanei e rendendoli comprensibili a chi li ascolta. Qui il dialetto non è un ricordo, ma uno strumento vivo, capace di costruire relazioni, trasmettere sfumature di significato e dare voce alla memoria dei territori.

Accanto al teatro, i dialetti continuano a vivere nelle pratiche quotidiane, nella musica, nei social e negli scambi informali tra persone. La loro vitalità sta nella capacità di adattarsi, mescolarsi e trovare spazi in cui essere utili, comprensibili e condivisi. In un contesto segnato da forti processi di omologazione culturale, questa varietà linguistica è una risorsa: mantiene la complessità culturale, rafforza il legame tra comunità e territorio, e offre modi diversi di raccontare la realtà.

La giornata promossa dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia serve a ricordare che il valore dei dialetti non è simbolico o commemorativo, ma concreto. Esiste nelle parole che vengono dette, nelle storie che vengono condivise, negli spettacoli che vengono messi in scena e nei contesti quotidiani in cui continuano a vivere. I dialetti non hanno bisogno di celebrazioni: hanno bisogno di spazi dove esistere, circolare e trasformarsi.

Alberta Zulli