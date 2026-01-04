La nuova caserma dei Vigili del Fuoco: il progetto sull’area della Società Autostrade

TERMOLI. La scelta dell’area Aspi (Autostrade per l’Italia), l’ex casello autostradale da tempo inutilizzato, come sede della futura caserma dei Vigili del Fuoco di Termoli non è soltanto un intervento infrastrutturale, ma un tassello significativo di una strategia più ampia di rigenerazione urbana e valorizzazione degli immobili pubblici, coerente con le linee guida del Piano Città.

L’area individuata, di proprietà di Autostrade per l’Italia (Aspi), è stata messa a disposizione proprio per consentire la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, destinata a sostituire l’attuale caserma, ormai ritenuta inadeguata rispetto alle esigenze operative, logistiche e di sicurezza del Corpo. Una condizione che, negli anni, ha evidenziato limiti strutturali e organizzativi non più compatibili con il ruolo strategico che i Vigili del Fuoco svolgono su un territorio complesso come quello basso molisano, crocevia di traffici, infrastrutture e flussi turistici stagionali.

La nuova caserma sarà progettata secondo standard contemporanei, in linea con i più recenti criteri di efficienza, sostenibilità e sicurezza: spazi adeguati per i mezzi di soccorso, aree operative razionali, ambienti di lavoro e di riposo idonei per il personale, nonché una migliore accessibilità viaria che consenta tempi di intervento più rapidi sia verso il centro urbano sia lungo l’asse autostradale e le principali direttrici extraurbane. Un elemento, quest’ultimo, tutt’altro che secondario in un territorio che, soprattutto nei mesi estivi, vede moltiplicarsi presenze e criticità potenziali.

L’operazione risponde a un duplice obiettivo. Da un lato, rafforzare il presidio di sicurezza e protezione civile, garantendo ai cittadini un servizio più efficiente e pronto a fronteggiare emergenze ordinarie e straordinarie. Dall’altro, recuperare e rifunzionalizzare un’area oggi abbandonata, sottraendola al degrado e restituendole un ruolo attivo all’interno del tessuto urbano. L’ex casello ASPI, simbolo di una infrastruttura dismessa e priva di una funzione, diventa così occasione di riuso intelligente, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando spazi già esistenti.

È in questo quadro che la nuova caserma dei Vigili del Fuoco si inserisce nel più ampio dibattito sul Piano Città e sulla gestione degli immobili pubblici a Termoli. Negli ultimi anni, il tema della razionalizzazione e del recupero del patrimonio pubblico è diventato centrale: edifici sottoutilizzati, strutture obsolete o aree dismesse rappresentano non solo un costo, ma anche una potenziale risorsa, se inserite in una visione organica di sviluppo urbano. La logica è quella di trasformare i “vuoti” della città in opportunità, con interventi mirati che rispondano a bisogni reali della comunità.

La scelta di destinare un’area ex infrastrutturale a una funzione pubblica essenziale come quella dei Vigili del Fuoco va esattamente in questa direzione. Non si tratta di un’operazione isolata, ma di un modello replicabile: recuperare, riconvertire, rimettere in circolo immobili e spazi che hanno perso la loro funzione originaria, evitando ulteriore espansione urbana e favorendo un uso più sostenibile del territorio.

In prospettiva, la realizzazione della nuova caserma potrà anche liberare l’attuale sede, aprendo la strada a ulteriori riflessioni sul suo possibile riutilizzo per funzioni alternative di interesse pubblico o collettivo, sempre nell’alveo del Piano Città. Un effetto a catena che rafforza il concetto di pianificazione integrata, in cui ogni intervento produce ricadute non solo sul servizio specifico, ma sull’intero assetto urbano.

La collaborazione con Autostrade per l’Italia, proprietaria dell’area ASPI, rappresenta inoltre un esempio di sinergia tra soggetti pubblici e grandi operatori infrastrutturali, finalizzata a un obiettivo di interesse generale. Un approccio che, se consolidato, può facilitare altri interventi di rigenerazione e contribuire a superare uno dei nodi storici delle politiche urbane: la difficoltà di reperire spazi idonei senza gravare ulteriormente sul territorio.

La nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Termoli, dunque, non è solo un’opera necessaria sotto il profilo della sicurezza. È anche un segnale politico e amministrativo: investire sulla qualità dei servizi, sulla dignità del lavoro di chi opera in prima linea e su una città che sceglie di crescere recuperando, non consumando. Un passaggio concreto verso una Termoli più funzionale, più sicura e più consapevole del valore del proprio patrimonio pubblico.

EB