La Parrocchia di San Francesco festeggia i 50 anni della sua fondazione

TERMOLI. La Parrocchia di San Francesco di Termoli entra nel 2026 celebrando un traguardo importante: il 50° anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1976. Un momento che si intreccia con un’altra ricorrenza significativa: gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, creando un’unica cornice celebrativa che accompagnerà la comunità per tutto l’anno. Due anniversari che si sovrappongono e si rafforzano, offrendo l’occasione per un percorso condiviso di memoria, identità, spiritualità e partecipazione cittadina.

Per presentare il programma completo delle iniziative, è stata convocata una conferenza stampa mercoledì 28 gennaio alle ore 10, nella cappella retrostante la Chiesa di San Francesco a Termoli. All’incontro parteciperanno il parroco e superiore del Convento, padre Paolo Cuvino, l’avvocato Michele Cocomazzi, rappresentante del Comitato organizzativo, Federico Valente, presidente della Fondazione Millennium, e Lino Spagnuolo, presidente di AVIS Termoli. È prevista inoltre la partecipazione del sindaco di Termoli, Nico Balice.

Il programma delle celebrazioni si articolerà in più sezioni e coprirà l’intero arco temporale dal 2 febbraio al 4 ottobre 2026. Le iniziative religiose comprenderanno celebrazioni liturgiche dedicate al cinquantesimo della parrocchia, momenti di preghiera e approfondimenti francescani, insieme a iniziative comunitarie legate al cammino spirituale dell’anno giubilare.

Sul fronte culturale, sono previste conferenze, incontri pubblici e testimonianze sulla storia della parrocchia e sulla figura di San Francesco, oltre a presentazioni editoriali e appuntamenti dedicati alla memoria collettiva del quartiere e della città. Gli eventi artistici e musicali includeranno concerti, rassegne corali e performance ispirate alla tradizione francescana, con mostre e installazioni curate in collaborazione con associazioni e realtà culturali del territorio.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle iniziative sociali e alle collaborazioni con le realtà locali, tra cui AVIS Termoli, le scuole, i gruppi parrocchiali e il Comune, oltre a progetti condivisi con la Fondazione Millennium.

Il percorso celebrativo si concluderà con la festa di San Francesco del 4 ottobre, valorizzando la storia della parrocchia, il ruolo dei frati nella vita cittadina e il legame tra la comunità e la figura del Santo di Assisi. Un anno che unirà memoria locale e ricorrenza universale, offrendo a Termoli un’occasione di riflessione, partecipazione e crescita spirituale.