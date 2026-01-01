La prima nata del Molise all’ospedale di Isernia

ISERNIA. Il 2026 in Molise si apre con un simbolo di speranza: una bambina è la prima nata dell’anno nella nostra regione. È venuta alla luce alle 3.45 di questa mattina nel reparto di Ostetricia dell’ospedale “Veneziale” di Isernia, dove l’équipe medica ha accompagnato il parto in un clima di grande emozione.

La neonata gode di buona salute e rappresenta, come ogni nuova vita, un segno di fiducia per l’intera comunità molisana. I genitori, comprensibilmente desiderosi di tutelare la propria intimità in un momento così delicato, hanno scelto per ora di non rendere pubblico il nome della piccola, mantenendo la massima riservatezza.

Nel reparto, però, il sentimento è unanime: iniziare l’anno con una nascita è un augurio potente, un gesto che ricorda quanto il territorio sappia ancora generare futuro. Il primo vagito del 2026, quest’anno, è arrivato da Isernia.