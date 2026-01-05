La riqualificazione del litorale Nord aprirà un nuovo waterfront

TERMOLI. Tra gli obiettivi più ambiziosi del Piano Città degli Immobili Pubblici c’è la riqualificazione dell’area sul litorale Nord.

Nel quadro del Piano Città degli immobili pubblici, l’area di Termoli Nord assume un valore strategico che va ben oltre la semplice riqualificazione urbana. Si tratta, a tutti gli effetti, della porta settentrionale del nuovo lungomare, un punto di accesso e di connessione che completa il disegno complessivo di rigenerazione del waterfront e ne rafforza la continuità fisica, paesaggistica e funzionale. La sua posizione, a nord del centro urbano consolidato, la rende un nodo cerniera tra città, mare e sistema dei percorsi ciclopedonali costieri, con un potenziale elevato in termini di fruizione pubblica e attrattività.

Il progetto inserito nel Piano Città punta su una visione integrata, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio pubblico, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. La scelta dello strumento del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) risponde all’esigenza di attivare investimenti e competenze, garantendo al tempo stesso il presidio pubblico degli obiettivi strategici: qualità dello spazio urbano, accessibilità universale, servizi alla collettività e tutela del paesaggio costiero.

La riqualificazione dell’area di Termoli Nord si concentra innanzitutto sulla dimensione paesaggistica. L’intervento mira a restituire continuità visiva e percettiva tra città e mare, superando le cesure fisiche e funzionali che per anni hanno caratterizzato il fronte nord. Spazi aperti, affacci panoramici e percorsi lenti diventano elementi strutturanti di un progetto che privilegia la fruizione sostenibile della costa, riducendo l’impatto delle infrastrutture rigide e valorizzando la naturalità del contesto.

Un asse centrale dell’intervento riguarda la mobilità dolce. L’area è pensata come hub di connessione tra il nuovo lungomare, le piste ciclopedonali e i percorsi urbani, favorendo modalità di spostamento non motorizzate e integrando servizi dedicati alla mobilità sostenibile. In questa prospettiva, Termoli Nord non è solo un luogo di passaggio, ma uno spazio di sosta e di relazione, capace di incentivare un uso più consapevole e rispettoso del fronte costiero.

Il progetto prevede la realizzazione di padiglioni leggeri, a basso impatto ambientale, destinati a servizi informativi, culturali e di accoglienza. Queste strutture, integrate nel paesaggio, assolvono a una duplice funzione: da un lato supportano la fruizione turistica e cittadina del waterfront, dall’altro diventano presidi culturali legati all’identità marittima di Termoli. Il riferimento al mare e ai trabucchi, elementi simbolici del paesaggio adriatico, non è solo evocativo, ma si traduce in contenuti educativi e divulgativi, capaci di raccontare la storia e la cultura del luogo.

Particolare attenzione è riservata al tema dell’accessibilità universale. L’area ospiterà un nodo inclusivo, progettato per essere pienamente fruibile da tutte le persone, indipendentemente da età o condizioni fisiche. Percorsi sensoriali, spazi dedicati ad attività educative e culturali, aree di sosta attrezzate: ogni elemento è pensato per favorire l’inclusione sociale e l’uso condiviso dello spazio pubblico. In questo senso, il progetto supera la logica della semplice riqualificazione estetica, ponendo al centro il diritto alla città e al mare.

Un ruolo chiave è affidato alla ex area Sati, destinata a trasformarsi in un vero e proprio presidio urbano e sociale del fronte nord. Il recupero di questo ambito rappresenta un esempio concreto di come il Piano Città degli immobili pubblici possa agire da leva di rigenerazione, restituendo alla collettività spazi oggi sottoutilizzati o marginali. La ex area Sati diventa così un punto di riferimento per residenti e visitatori, rafforzando la continuità del nuovo waterfront e contribuendo a riequilibrare il rapporto tra centro e periferia.

Nel suo insieme, l’intervento su Termoli Nord si inserisce coerentemente nella strategia più ampia del Piano Città, che mira a valorizzare il patrimonio pubblico come infrastruttura sociale, culturale ed economica. Non un’operazione isolata, ma un tassello fondamentale di un progetto urbano che guarda al lungo periodo, capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e identità. Termoli Nord diventa così non solo una porta urbana, ma un simbolo di una città che ripensa il proprio rapporto con il mare, mettendo al centro qualità dello spazio pubblico e interesse collettivo.

EB