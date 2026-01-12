La sicurezza nei locali, le risposte di Aldo Ciccone dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana

“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione: Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative. Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo della “Strage di Capodanno”:

Ho ricevuto e ricevo tante mail, dove chi scrive mi pone domande e pareri tecnici circa l’incendio avvenuto a Capodanno in Svizzera a Crans-Montana. Dopo aver espresso la mia sentita partecipazione al lutto che ha colpito tante famiglie, desidero ringraziare tutti i lettori per l’interazione, che, rende evidente l’interesse per temi legati alla sicurezza per la cui conoscenza ed applicazione per raggiungerla mi batto da decenni. A molti ho risposto personalmente, perché i quesiti erano molto tecnici e specifici, mentre, questa rubrica ha come linea guida la semplicità e la sintesi.

Abbiamo visto tutti, i filmati fatti con il cellulare, dai partecipanti alla festa e certamente ci siamo fatti un’idea ben precisa di come sia scaturito l’incendio, le indagini in corso ci daranno un quadro completo di quanto accaduto.

Ma oltre all’innesco dell’incendio ci sono state evidenti carenze di “prevenzione” e di “protezione” che analizzeremo molto sinteticamente.

Partiamo dalle definizioni che ci dicono già tanto:

La “prevenzione incendi” è una disciplina tecnica e normativa che studia e applica misure per evitare l’insorgere di incendi e limitarne le conseguenze, proteggendo vite umane, beni e ambiente, attraverso la riduzione della probabilità di innesco e la limitazione della propagazione del fuoco e dei danni. Comprende la “prevenzione propriamente detta” (riduzione probabilità innesco) e la “protezione antincendio” (limitazione danni post-innesco).

Praticamente come e cosa dobbiamo fare?

• Ridurre la probabilità di un incendio: attraverso la gestione di materiali combustibili, fonti di calore, e corretta manutenzione di impianti (elettrici, ecc.).

• Limitare le conseguenze: se l’incendio si verifica, si interviene con misure per contenerlo, come l’uso di materiali resistenti al fuoco, vie di esodo, sistemi di allarme e spegnimento ecc. ecc.

• Garantire la sicurezza: delle persone (vie di esodo, uscite di sicurezza), dei beni (strutture ignifughe) e dell’ambiente.

I punti elencati prima sono gli obbiettivi principali che vanno a “braccetto” con aspetti chiave come:

• Valutazione del rischio: analisi dei pericoli specifici per ogni attività.

• Normativa: applicazione di leggi e decreti (es. Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015).

• Misure tecniche: progettazione di edifici (resistenza al fuoco, vie di fuga), impianti (elettrici, idrici, di rilevazione fumi).

• Misure organizzative: addestramento del personale, piani di emergenza, procedure operative.

In sintesi, la “Prevenzione incendi” è un approccio interdisciplinare che integra aspetti ingegneristici, normativi e gestionali per creare ambienti più sicuri, riducendo il rischio a livelli accettabili.

Alcuni lettori mi hanno chiesto se la normativa antincendi svizzera sia più “leggera” della nostra.

In Svizzera la sicurezza antincendio è regolata da prescrizioni nazionali dell’Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione Antincendio (AICAA/VKF). A prima vista, seppur con qualche differenza, le normative non differiscono poi così tanto da quelle italiane ed europee. Nello specifico il tipo di attività che ci interessa è classificata come luogo di riunione di persone / pubblico spettacolo a rischio medio/alto, con capienza maggiore di 100 persone. Per una giusta valutazione, bisogna tenere presente, che la stampa locale scrive, che il locale era ufficialmente registrato come bar, ma funzionava di fatto come discoteca.

Anche l’Italia ha vissuto tragedie simili. Dalle 64 vittime del 1983 al Cinema Statuto di Torino (da qui sono nate le prime norme severe sui locali aperti al pubblico in Italia) a una serie di tragedie simili.

Tutte queste tragedie, hanno spesso in comune, nonostante le prescrizioni: uscite bloccate o insufficienti, sovraffollamento ben oltre il limite autorizzato, materiali impiegati non ignifughi, personale non formato. Sono esattamente alcuni degli gli aspetti che oggi le norme antincendio cercano di prevenire.

Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente e-mail sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (ANVVF Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

