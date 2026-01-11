La telemedicina per monitorare pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico: la svolta dell’Asrem

TERMOLI. Il Molise che anticipa il futuro: la telemedicina cardiologica dell’Asrem come nuovo modello di prossimità, equità e innovazione territoriale.

Con la delibera Asrem n. 1 del 2 gennaio 2026 aderisce a un Avviso Pnrr, ridefinendo il proprio modo di intendere la cura, la fragilità, la distanza, la responsabilità pubblica. In una regione che da anni vive la tensione tra dispersione geografica e bisogno crescente di assistenza, la telemedicina non è un’opzione tecnologica: è l’unico strumento capace di restituire equità a una popolazione che invecchia più rapidamente della media nazionale e che vive, per larga parte, in aree interne dove la distanza dai servizi è un determinante di salute tanto quanto la patologia stessa. Il progetto di tele-monitoraggio cardiologico proposto dalla dottoressa Angela Colavita, direttrice della Cardiologia del Cardarelli di Campobasso, e fatto proprio dall’Asrem, non è un semplice protocollo clinico: è un’infrastruttura culturale.

È la dimostrazione che anche un territorio piccolo, spesso marginalizzato nel dibattito nazionale, può diventare laboratorio avanzato di innovazione sanitaria, anticipando modelli che altrove faticano a decollare. Il cuore del progetto è la gestione dello scompenso cardiaco cronico, una delle patologie più impattanti in termini di ricoveri, mortalità e costi sanitari. Una patologia che, nel Molise, assume un peso ancora maggiore per via dell’età media elevata, della fragilità diffusa e della difficoltà di accesso ai servizi specialistici. La telemedicina, in questo contesto, non è un “supporto”: è la condizione necessaria per garantire continuità assistenziale, prevenzione delle riacutizzazioni, riduzione dei ricoveri ripetuti e, soprattutto, dignità di vita.

Il modello Asrem si fonda su un Pdta condiviso tra ospedale, medicina generale, distretti, infermieri di famiglia e comunità, Centrale Operativa Territoriale e Centrale di Telemedicina. Una rete che supera la frammentazione storica tra livelli di cura e che costruisce un linguaggio comune, fatto di protocolli, soglie d’allarme, escalation operative e responsabilità chiare.

La tecnologia non è un fine, ma un mezzo: dispositivi non invasivi per la rilevazione di pressione, frequenza cardiaca, saturazione, peso; trasmissione sicura dei dati via HTTPS/TLS; algoritmi predittivi come HeartLogic™, HeartInsight e TriageHF che trasformano parametri semplici in indicatori precoci di instabilità emodinamica. La vera innovazione, però, è organizzativa: la Centrale di Telemedicina attiva 7 ore al giorno per 5 giorni a settimana, gli infermieri di famiglia pronti a intervenire a domicilio, gli slot dedicati nelle Case della Comunità, la possibilità di rivalutazione cardiologica entro 24-48 ore, l’escalation fino al centro hub nei casi complessi. È un sistema che non aspetta che il paziente peggiori: lo intercetta.

Il progetto si inserisce nel quadro del PNRR, Missione 6, sub-investimento 1.2.3, che chiede alle Regioni di prendere in carico almeno 50-60.000 grandi anziani con percorsi di prevenzione del deterioramento cognitivo, miglioramento dell’aderenza terapeutica e contrasto dell’isolamento sociale. Il Molise, con l’8% della popolazione sopra gli 80 anni e una distribuzione fortemente sbilanciata verso i comuni montani, è il territorio ideale per dimostrare che la telemedicina non è un lusso, ma una necessità strutturale.

La delibera del Direttore Generale Giovanni Di Santo non si limita ad approvare un progetto: riconosce che la telemedicina è l’unico modo per garantire equità in un territorio che, senza innovazione, rischia di vedere ampliarsi il divario tra chi può accedere ai servizi e chi ne resta escluso. Il progetto non grava sul bilancio Asrem, non richiede cofinanziamenti, non sottrae risorse ad altri servizi: porta risorse nuove, dedicate, vincolate alla costruzione di un modello che può diventare riferimento nazionale. La forza del progetto sta nella sua capacità di tenere insieme tre dimensioni: clinica, perché riduce ricoveri, accessi impropri e mortalità; organizzativa, perché costruisce una rete che supera la frammentazione; sociale, perché restituisce dignità e sicurezza ai grandi anziani che vivono soli, lontani, isolati.

