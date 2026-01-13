TERMOLI. S.I.T.I. 2.0, via libera al contratto di finanziamento: l’Autorità Urbana accelera sulle imprese turistiche innovative.

L’Autorità Urbana di Termoli compie un passo decisivo nella gestione delle economie residue del ciclo Por-Fesr/Fse 2014-2020 e approva lo schema di contratto di finanziamento destinato alle imprese turistiche innovative dell’Area Urbana.

Con la determinazione n. 18 del 13 gennaio 2026, firmata dal dirigente Marcello Vecchiarelli, il Comune mette ordine, metodo e tempistiche certe su un intervento che vale 513.242,31 euro, risorse riprogrammate sull’Asse 3 – Azione 3.2.1 e già validate dalla Regione Molise dopo un lungo lavoro di ricognizione, chiarimenti e controlli di primo livello. Il provvedimento arriva al termine di un percorso amministrativo complesso: dalla Cabina di Regia dei Sindaci del 21 ottobre 2024 alla verifica regionale del dicembre 2024, fino all’approvazione dell’avviso pubblico S.I.T.I. 2.0 nel maggio 2025, alla nomina della Commissione di gara e alla definizione della graduatoria delle nove domande ammesse.

Ora, per regolarizzare i rapporti tra Comune e beneficiari, il Rup Greta Santini seguirà gli adempimenti secondo il Manuale operativo della Strategia Urbana.

La determinazione, rilevante ai fini della trasparenza amministrativa, chiude la fase procedurale e apre quella operativa: le imprese selezionate possono finalmente accedere ai contributi, mentre l’Area Urbana di Termoli accelera verso la scadenza del 31 dicembre 2026, termine ultimo per completare la spesa dei programmi complementari.

Un passaggio tecnico, sì, ma decisivo per trasformare economie residue in sviluppo concreto, innovazione e competitività turistica nei quattro Comuni coinvolti: Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni.

EB