«L’avevamo chiesto», opposizione soddisfatta dalla riapertura del centro sociale a Difesa Grande

TERMOLI. Riapre il Centro sociale per anziani di Difesa Grande: la minoranza rivendica una vittoria di comunità

Il Centro sociale per anziani di Difesa Grande riapre finalmente le sue porte sabato 31 gennaio alle 10.00, restituendo al quartiere uno spazio che negli ultimi anni era diventato simbolo di una mancanza, di un vuoto sociale mai davvero colmato dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid.

A salutare con soddisfazione la riattivazione della struttura sono i consiglieri di minoranza Manuela Vigilante, Oscar Scurti, Marcella Stumpo, Mario Orlando e Giuseppe Mileti, che in questi anni hanno mantenuto alta l’attenzione sul destino del centro, trasformandolo in una battaglia politica e civica. L’opposizione di centrosinistra, infatti, aveva più volte sollecitato l’amministrazione a intervenire, arrivando nel novembre 2024 a presentare una mozione in Consiglio comunale per chiedere la riapertura immediata del presidio e, qualora necessario, la valutazione di locali privati da prendere in affitto pur di garantire agli anziani un luogo di incontro. Una pressione costante, che oggi trova una risposta concreta.

Con la riapertura, gli anziani di Difesa Grande tornano a disporre di uno spazio di aggregazione, socialità e scambio culturale, un punto di riferimento che negli anni aveva contribuito a rafforzare legami, identità e senso di appartenenza. La decisione di riattivare il centro assume così il valore di un segnale politico e sociale: un riconoscimento del ruolo degli anziani nella vita del quartiere e della città, e una risposta a una comunità che chiedeva da tempo attenzione e ascolto. Per la minoranza si tratta di un risultato significativo, frutto di un lavoro costante e di una visione che mette al centro i bisogni reali dei cittadini. Per Difesa Grande, è il ritorno di un luogo vivo, necessario, atteso.

EB