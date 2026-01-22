Lavori in caserma e personale in aumento: più sicurezza a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. A breve prenderanno il via i lavori di adeguamento della Stazione dei Carabinieri di Santa Croce di Magliano, una struttura costruita nel periodo post‑sisma che necessita oggi di interventi mirati per migliorare l’isolamento termico e l’efficienza energetica.

L’inizio del cantiere segue il recente trasferimento amministrativo dell’immobile dal Demanio al Comune, un passaggio che ha permesso alla Regione Molise di finanziare i lavori per un importo di circa 50.000 euro. L’obiettivo è rendere la sede più funzionale e confortevole per le attività quotidiane dell’Arma sul territorio.

Contestualmente, è stato ufficializzato l’arrivo di due nuovi militari, che porteranno l’organico della Stazione a quattro unità, rafforzando così la presenza dello Stato in un’area che da tempo richiede maggiore presidio e continuità operativa.

Si tratta di interventi temporanei, in attesa dell’esito del progetto già presentato per la costruzione di una nuova caserma, moderna e conforme agli standard operativi attuali, pensata per rispondere in modo più adeguato alle necessità della comunità.

L’Amministrazione comunale ha voluto informare la cittadinanza su ogni fase del percorso, sottolineando l’importanza di migliorare le condizioni di lavoro di chi ogni giorno garantisce sicurezza e legalità. Un ringraziamento speciale va all’Arma dei Carabinieri e alle istituzioni coinvolte per l’attenzione e la collaborazione dimostrate verso Santa Croce di Magliano.

Il sindaco, Alberto Florio, ha incontrato il capitano Vincenzo Bazzurri, comandante della Compagnia di Larino, e il maresciallo Matteo Diamilla, comandante della Stazione locale, per fare il punto sulle iniziative in corso.