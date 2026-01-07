Le criticità della guardia medica, troppe le carenze

TERMOLI-GUGLIONESI. Criticità e disagi emergono ancora una volta nelle strutture sanitarie locali durante i giorni festivi, quando i medici di base sono chiusi e i cittadini devono rivolgersi alla guardia medica. Secondo le segnalazioni, molti pazienti si sono trovati davanti a un ambiente privo di strumenti essenziali, con medicinali, fasciature e materiali di base assenti, costringendo chi aveva bisogno di cure anche minime a arrangiarsi.

A complicare la situazione, l’unico medico presente non disponeva di computer, rendendo impossibile il rilascio dei certificati ufficiali. Alcuni documenti sono stati redatti su ricette come soluzione temporanea, una soluzione d’emergenza che, seppur utile, ha creato ulteriore confusione e frustrazione tra i pazienti. Inoltre, non è stato effettuato il dispatch telefonico, ossia il servizio che valuta le chiamate dei cittadini, stabilisce la gravità del caso e indica se serve assistenza a domicilio, visita in guardia medica o semplici istruzioni da seguire a casa. La sua assenza ha lasciato numerosi cittadini senza informazioni tempestive sulle modalità di accesso alle cure.

In aggiunta, diverse richieste di visite domiciliari non sono state soddisfatte, lasciando persone impossibilitate a ricevere assistenza a casa. Il personale, pur volenteroso, non può sopperire alle carenze strutturali e materiali, evidenziando i limiti di un servizio che dovrebbe garantire cure anche nei giorni festivi.

I cittadini rilevano lunghe attese, procedure complicate e una gestione difficile dei casi più semplici. Il problema non riguarda la professionalità dei medici, ma la mancanza di strumenti e risorse, che rende l’assistenza sanitaria incompleta nei momenti di maggiore necessità.

L’episodio mette in luce l’urgenza di interventi strutturali e organizzativi: dotazioni adeguate, strumenti digitali e materiali sanitari devono essere garantiti per permettere al personale della guardia medica di operare correttamente, anche quando i medici di base sono chiusi. Solo così sarà possibile fornire un servizio efficiente, sicuro e accessibile a tutti, evitando disagi e confusione nei giorni festivi.

