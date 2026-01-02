L’impegno delle squadre anti-vandalismo da un anno all’altro

TERMOLI. Mentre la città si trova già nuovo anno, la squadra anti-vandalismo continua a presidiare il territorio, intervenendo anche in giorni festivi. L’ultimo intervento, documentato visivamente con un prima-e-dopo eloquente, riguarda una struttura cilindrica in cemento: da un lato il bianco ripristinato e l’agave che resiste, dall’altro le scritte vandaliche che avevano deturpato il luogo, nel prima e dopo.

Non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, il gruppo operativo ha agito su più fronti: dalla pulizia dei murales abusivi lungo via Corsica, alla rimozione delle scritte offensive nei pressi del lungomare nord, fino al recupero dei muretti storici in zona Sant’Alfonso.

Ogni intervento è stato accompagnato da una documentazione fotografica che ha mostrato chiaramente il prima e il dopo, restituendo ai cittadini la percezione di una città che reagisce.

«Non si tratta solo di pulizia – spiegano dal coordinamento tecnico – ma di riaffermare il diritto collettivo a uno spazio urbano dignitoso. Ogni scritta rimossa è un segnale, ogni parete ripristinata è una dichiarazione di cura».



Il 2026 si apre dunque con un messaggio chiaro: la lotta ai vandalismi non è una parentesi, ma un impegno costante. E ogni intervento, anche il più piccolo, è parte di una battaglia più grande per la bellezza, la memoria e la responsabilità condivisa.

EB