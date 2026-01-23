TERMOLI. Si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Termoli il convegno dal titolo “Longevità. Un ruolo nuovo nella società di domani”, promosso dai Lions Club Larino, Lions Club Termoli Host e Lions Club Termoli Tifernus, con il patrocinio del Comune di Termoli.

L’incontro rientra nel Tema di Studio Nazionale Lions e ha acceso i riflettori su una delle grandi sfide del nostro tempo: l’aumento dell’aspettativa di vita e la necessità di garantire non solo anni in più, ma anni di qualità, salute e partecipazione attiva alla vita sociale.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice, che ha sottolineato l’importanza di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione su temi che riguardano da vicino l’intera comunità.

L’introduzione è stata affidata alla dottoressa Maria Pia Smargiassi, Officer Lions International Distretto 108A – VII Circoscrizione, che ha richiamato l’impegno dei Lions sul fronte della salute e del benessere, pilastri fondamentali del servizio alla collettività.

A moderare il dibattito Graziella Vizzarri, che ha accompagnato gli interventi dei relatori mantenendo il confronto dinamico e accessibile anche al pubblico non specialistico.

Tra i relatori, il dottor Domenico Fabbiano, presidente Lions International Distretto 108A – VII Circoscrizione (Zona B – Molise), ha evidenziato il ruolo attivo che le associazioni di servizio possono svolgere nel promuovere una nuova visione della longevità, intesa come risorsa sociale e non come semplice dato anagrafico.

Ampio spazio agli aspetti medico-scientifici con l’intervento del dottor Alberto Montano, cardiologo ed esperto in medicina del sonno, che ha illustrato il legame tra qualità del riposo, salute cardiovascolare e invecchiamento sano, richiamando l’attenzione su stili di vita spesso sottovalutati.

La dottoressa Marianna Licursi, biologa nutrizionista, ha approfondito il tema dell’alimentazione come strumento di prevenzione, sottolineando come scelte alimentari consapevoli possano incidere in maniera determinante sulla qualità della vita nel lungo periodo.

A chiudere il quadro degli interventi, la dottoressa Elda Della Fazia del Lions Club Termoli Host, che ha rimarcato il valore del lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare in modo concreto e condiviso il tema della longevità.

Un convegno partecipato e ricco di spunti, che ha ribadito come vivere più a lungo debba andare di pari passo con benessere, prevenzione e inclusione, elementi chiave per costruire la società di domani.

Michele Trombetta