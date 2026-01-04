Luce d’argento nel primo cielo dell’anno

TERMOLI. La sera del 3 gennaio non è stata una serata come le altre. Anche chi non guarda mai il cielo, si è fermato.
La super luna del Lupo, grande e candida, ha illuminato l’inverno come un faro silenzioso, attirando gli sguardi verso l’alto.
Una notte incisa di crateri, mari d’argento e meraviglia, sopra una città che per un istante è sembrata sospesa nel racconto del cielo.
A custodire quell’incanto, le foto della nostra Eliana Ronzullo, che con il suo obiettivo ha catturato la luce, il mistero e il respiro di una notte che sembrava voler essere ricordata.