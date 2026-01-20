L’Ufficio scolastico regionale del Molise torna Direzione Generale: l’insediamento di Mirella Nappa

CAMPOBASSO. Insediamento ufficiale della nuova Direttrice Generale, Mirella Nappa, che questa mattina ha preso servizio nella sede di via Garibaldi, riaperta dopo la necessaria messa in sicurezza dei locali.

«Con grande entusiasmo ed emozione, mi insedio oggi, dopo la doverosa messa in sicurezza dei locali, presso la sede dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise di Via Garibaldi, Campobasso. Con l’assunzione del mio incarico quale Direttore Generale, l’Ufficio scolastico regionale per il Molise acquisisce, dopo oltre un decennio e al pari di tutti gli altri UUSSRR d’Italia, la funzione istituzionale di Direzione Generale. Alla luce di tale strategico intervento riorganizzativo delle funzioni dell’USR Molise, sento la rilevante importanza dell’incarico che mi è stato conferito e che mi propongo di svolgere con il massimo impegno e dedizione, potendo avvalermi della professionalità e del garantito spirito di servizio dei dirigenti amministrativi e tecnici, del personale amministrativo e della scuola in servizio presso la Direzione Generale e presso gli Uffici di ambito territoriale di Campobasso e Isernia, che ho già avuto modo di apprezzare significativamente. Un lavoro di squadra che sarà portato avanti per il raggiungimento di importanti obiettivi strategici ad esclusivo vantaggio dei nostri studenti e studentesse, al fianco dei dirigenti scolastici e, per il loro tramite, con il personale docente, educativo ed ATA delle scuole molisane, cui va il mio saluto, con l’impegno di incontrali tutti quanto prima. Parimenti, porgo il mio saluto a tutti gli enti, organismi e organizzazioni che hanno a cuore e al centro dei propri interessi il sistema scolastico ed educativo molisano e con i quali conto di poter attuare proficue collaborazioni. Auguri e buon lavoro neoistituita Direzione Generale dell’USR Molise.»

Red