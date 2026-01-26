L’ultima settimana di gennaio: tra giornate miti e weekend instabile

TERMOLI. Termoli e il basso Molise si preparano a una settimana di tempo generalmente tranquillo, con qualche giornata più instabile verso il weekend. Lunedì e martedì il cielo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso, con temperature diurne intorno ai 12‑14 °C e minime intorno agli 8 °C. Saranno giornate adatte a chi vuole fare una passeggiata sul lungomare o qualche attività all’aperto senza il rischio di pioggia.

Da mercoledì la nuvolosità tenderà ad aumentare e, a partire da giovedì, sono possibili piogge sparse, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Il tempo resterà comunque più mite del normale per il periodo, con giornate ancora sopportabili nonostante le nubi. Venerdì la copertura nuvolosa sarà ancora presente, con qualche rovescio debole possibile, mentre sabato chiuderà la settimana con cielo variabile e qualche pioggia debole, soprattutto sul tardo pomeriggio.

Le temperature rimarranno stabili per tutta la settimana, con punte massime intorno ai 14 °C e minime di circa 8 °C. Il mare sarà freddo, intorno ai 12‑13 °C, quindi non adatto ai bagni ma perfetto per chi ama il paesaggio invernale.

La settimana sulla costa sarà caratterizzata da un clima morbido ma variabile, con giornate serene o poco nuvolose all’inizio e un aumento della nuvolosità e qualche pioggia verso la fine della settimana. Chi programma attività all’aperto dovrebbe approfittare dei primi giorni della settimana, mentre nel weekend è consigliabile avere un ombrello a portata di mano.

