Luminarie di Larino, annullata per maltempo l’ultima serata

LARINO. Luminarie di Larino, annullata la serata del 6 gennaio: il saluto si spegne prima, l’esperienza resta

Con rammarico e senso di responsabilità, annunciamo che la serata conclusiva delle Luminarie di Larino prevista per oggi, 6 gennaio, è annullata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Una decisione pesante, maturata nelle ultime ore, che interrompe un percorso luminoso capace di trasformare il centro storico in un luogo di incontro, stupore e comunità.

«Il maltempo non permette di garantire sicurezza e qualità dell’esperienza, e soprattutto non consente di salutare i visitatori come questa edizione meritava. Per questo siamo costretti a chiudere in anticipo.

Resta però ciò che conta davvero: la partecipazione straordinaria di chi ha attraversato vicoli e piazze, di chi ha riempito Larino di presenza anche nelle notti più fredde, di chi ha trasformato un evento in un gesto collettivo di appartenenza».

Le luci si spengono prima del previsto.

EB