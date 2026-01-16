Lunedì i sindaci del Molise si riuniranno su commissariamento, Balduzzi e debito sanitario

TERMOLI. La Conferenza dei Sindaci Asrem torna a riunirsi lunedì 19 gennaio alle ore 17:00, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, per una delle sedute più delicate degli ultimi anni. La convocazione porta la firma del Presidente Daniele Saia, che ha raccolto le preoccupazioni emerse nel recente confronto con i sindaci della provincia di Isernia, dove il tema del progressivo taglio dei servizi sanitari ha riacceso un allarme ormai strutturale.

All’ordine del giorno quattro nodi centrali che definiscono il futuro della sanità molisana: l’azzeramento del debito sanitario, il superamento del commissariamento, le proposte di modifica al D.M. 70 e le strategie per rendere il territorio nuovamente attrattivo per il personale medico. Quattro capitoli che, intrecciati, compongono la mappa delle criticità che i Comuni vivono quotidianamente e che i cittadini percepiscono sulla propria pelle.

Saia richiama ancora una volta la necessità di una linea comune: «La lotta per il diritto alla salute non deve conoscere colori politici. In questi anni abbiamo dimostrato di saper agire compatti e continueremo a farlo per una sanità giusta, capace di tutelare la dignità di ogni cittadino molisano». Una dichiarazione che ribadisce la volontà dei sindaci di non limitarsi a un ruolo consultivo, ma di esercitare pienamente la funzione di rappresentanza dei territori.

Alla riunione sono stati invitati anche il presidente della Regione Francesco Roberti, i vertici Asrem e i parlamentari molisani: un perimetro istituzionale allargato che segnala la volontà di trasformare la Conferenza in un luogo decisionale, non più solo di ascolto. L’obiettivo è chiaro: costruire una posizione unitaria del Molise su debito, commissariamento e riorganizzazione dei servizi, prima che le scelte vengano calate dall’alto.

La seduta del 19 gennaio si preannuncia dunque come un passaggio cruciale, in cui i sindaci intendono riaffermare il proprio ruolo politico e istituzionale e riportare al centro la questione sanitaria come emergenza territoriale e non come semplice voce di bilancio.

EB