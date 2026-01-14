Martedì 20 gennaio il Bilancio 2026 approda in Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, ha disposto la convocazione dell’assise civica per l’esame dei principali strumenti di programmazione economico‑finanziaria del Comune.
La seduta si terrà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 19 in prima convocazione ed eventualmente mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 20 in seconda convocazione, presso la sala consiliare, in modalità ordinaria e con possibilità di partecipazione telematica o mista.
Al centro dei lavori due atti cardine della vita amministrativa, che delineeranno la rotta politico‑gestionale dell’ente per il prossimo triennio.
Ordine del giorno:
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026‑2028 – Discussione e deliberazione ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Il DUP rappresenta il quadro strategico entro cui si muoveranno le politiche comunali, definendo obiettivi, priorità e indirizzi per l’intero mandato amministrativo.
- Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026‑2028 – Atto redatto in conformità all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 10 del D.Lgs. 118/2011.
Il documento stabilisce risorse, spese, investimenti e sostenibilità economica delle azioni programmate, costituendo la base operativa per la gestione dell’ente.
La seduta si preannuncia di particolare rilievo, trattandosi dei provvedimenti che definiscono l’architettura finanziaria e strategica del Comune di Termoli per i prossimi anni.
