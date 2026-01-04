Mercoledì l’incontro di Castrataro con l’Asrem

ISERNIA. Dopo diversi giorni, la protesta del sindaco di Isernia Piero Castrataro, in tenda davanti l’ospedale Veneziale, ottiene l’interessamento dell’Asrem.

«Il Direttore Generale di Asrem ha dato riscontro formale alla richiesta di incontro avanzata nei giorni scorsi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 gennaio, nella sede dell’Azienda sanitaria regionale a Campobasso.

«Mi aspetto – ha dichiarato il promotore dell’iniziativa – che siano presenti tutte le figure preposte alla gestione della sanità molisana. Ho delle proposte concrete, attuabili, che spero possano essere recepite nell’interesse di tutti». La volontà è chiara: affrontare le criticità del sistema sanitario locale con idee operative, che non restino sulla carta, ma possano tradursi in interventi reali e misurabili.

«Voglio dirvi grazie – ha scritto – grazie per la vicinanza e il sostegno che continuate a dimostrarmi, ogni giorno, nonostante il cattivo tempo». Un gesto di riconoscimento che sottolinea quanto il coinvolgimento dei cittadini sia stato fondamentale per portare avanti l’iniziativa e mantenere alta l’attenzione sulle sfide della sanità regionale.

