Mercosur, la Lega blocca l’accordo in Europa: “Difendiamo agricoltori e qualità”

CAMPOBASSO. Il voto di questa mattina al Parlamento europeo sul dossier Mercosur segna uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni per l’agricoltura europea e italiana, un fronte che in Molise rappresenta ancora oggi una delle colonne portanti dell’economia reale, della tenuta sociale e dell’identità dei territori. La Lega, intervenuta compatta nella sessione plenaria, rivendica la scelta politica di opporsi all’accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi del Mercosur, sostenendo che l’intesa – così come formulata – avrebbe messo a rischio migliaia di imprese agricole, la sicurezza alimentare e la competitività delle produzioni nazionali. “Non è un dossier tecnico per addetti ai lavori – sottolineano dal Dipartimento Agricoltura e dal Dipartimento Attività produttive del partito – ma una decisione che incide sulla vita reale: sui redditi degli agricoltori, sulla concorrenza leale, sulla tutela delle denominazioni di origine, sulla sicurezza sanitaria e ambientale”.

Il punto critico, secondo la Lega, riguarda l’ingresso nel mercato europeo di prodotti provenienti da Paesi che non applicano gli stessi standard su pesticidi, benessere animale, diritti dei lavoratori e protezione ambientale, con il rischio di creare un dumping normativo capace di schiacciare le aziende che operano nel rispetto delle regole europee. Da Campobasso il messaggio è netto: l’agricoltura non è un settore residuale, ma un pilastro strategico che garantisce qualità, occupazione, presidio dei territori e continuità delle tradizioni. Per questo il voto contrario viene definito “uno spartiacque politico” tra chi sostiene modelli di mercato senza regole e chi difende chi lavora la terra e porta ogni giorno cibo sicuro sulle tavole dei cittadini.

La Lega annuncia che continuerà a battersi in Europa per un commercio equo, che non sacrifichi l’agricoltura sull’altare degli accordi internazionali, ma che rimetta al centro persone, lavoro e qualità. “Il futuro dell’Europa – concludono i responsabili di partito Giuseppe Acciaro e Antonio Vulture (Antonello) Di Toro – passa anche, e soprattutto, dai suoi campi”.

EB