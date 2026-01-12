Mezzo pesante si ribalta sulla statale Bifernina

GUARDIALFIERA. Un mezzo pesante si è ribaltato nel pomeriggio lungo la Bifernina, al km 59.800, in un tratto particolarmente trafficato della direttrice che collega il Molise interno alla costa, nel tratto compreso tra Palata e Guardialfiera. Strada chiusa dal km 55,700 al km 60,800 con deviazioni in loco.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma l’incidente ha imposto la chiusura totale della carreggiata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine e i tecnici competenti, mentre si registrano rallentamenti e deviazioni obbligatorie lungo la viabilità alternativa. La riapertura è attesa solo dopo la rimozione completa del mezzo e la verifica delle condizioni del tratto interessato.

EB