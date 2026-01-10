Molise: oltre 25 mila prestazioni di invalidità erogate

MOLISE. Al 31 dicembre 2024, in Molise sono state erogate complessivamente 25.366 prestazioni di invalidità, suddivise tra 19.362 civili e 6.004 previdenziali, pari a circa 8,8 beneficiari ogni cento abitanti.
La provincia di Campobasso registra il numero maggiore, con 17.248 prestazioni (13.121 civili e 4.127 previdenziali), mentre a Isernia si contano 8.118 prestazioni (6.241 civili e 1.877 previdenziali), che equivalgono a oltre 10 beneficiari ogni cento abitanti, il valore più alto della regione.
L’importo medio mensile riconosciuto agli invalidi civili, comprensivo di pensioni e indennità, si attesta sui 496 euro. I dati, elaborati da fonti istituzionali, evidenziano l’importanza dei servizi di sostegno ai cittadini con disabilità e le differenze tra le province molisane.