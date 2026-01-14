CAMPOBASSO. Molise–Trenitalia, nuovo confronto operativo: rimodulate le corse tra Vairano e Campobasso. Dal 20 gennaio online il nuovo orario

Regione Molise e Direzione Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) si sono incontrati nuovamente questa mattina, mercoledì 14 gennaio 2026, per un confronto operativo in vista della riapertura delle tratte Bojano–Isernia–Napoli e Bojano–Isernia–Roma e per affrontare le osservazioni arrivate dall’utenza sulla relazione Vairano–Campobasso, con transito per Venafro e Isernia. Un tavolo convocato dopo le segnalazioni dei pendolari e inserito nel percorso di revisione del servizio già avviato nelle precedenti riunioni a Roma e a palazzo Vitale, dove era stata delineata la rimodulazione complessiva dell’offerta ferroviaria regionale.

La struttura Trasporti della Regione Molise, rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro e dalla dirigente del Servizio Dina Verrecchia, ha recepito immediatamente le criticità evidenziate dai viaggiatori e ha chiesto a Trenitalia la disponibilità a ricalibrare alcune corse sulla base delle esigenze territoriali emerse nelle ultime settimane. L’incontro odierno è servito proprio a verificare la fattibilità degli aggiustamenti richiesti, nell’ambito della revisione già in corso.

Trenitalia, presente con il Direttore Regionale Molise e Campania Luca Zuccalà, ha confermato la propria disponibilità accogliendo le richieste dell’utenza e rimodulando l’offerta nella tratta Vairano–Campobasso, con interventi mirati nelle fasce orarie considerate più critiche dai pendolari.

Regione Molise e Trenitalia comunicano inoltre che le modifiche al sistema orario, valide dal 20 gennaio, sono state trasmesse alla piattaforma informatica e saranno consultabili nelle prossime ore sul sito ufficiale di Trenitalia, consentendo ai viaggiatori di programmare con anticipo i propri spostamenti in vista della riapertura delle linee principali.