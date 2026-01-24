Nella trasferta di Propaganda Live la memoria storica torna alla battaglia sul Punto nascita di Termoli

TERMOLI. Il seme di Termoli germoglia anche in trasferta nelle missioni territoriali e sociali di Propaganda Live, reportage che mettono a nudo le criticità di modelli che mostrano la corda, come la sanità pubblica ad esempio.

Parliamo di Termoli perché abbiamo rilevato con estremo favore il filo di continuità con cui Diego Bianchi e Pierfrancesco Citriniti hanno confezionato il ‘filmone’ proposto ieri sera nella trasmissione cult social della ‘7’, partecipando alla fiaccolata di Isernia avvenuta domenica scorsa.

Un blocco molto sostanzioso, quello andato in onda, con interviste a Castrataro, medici, cittadini, esponenti politici e amministratori, nella continua contrapposizione tra i bisogni della collettività e l’accesso alle cure coi diktat del tavolo tecnico che vigila sul piano di rientro di un comparto commissariato.

Nasce tutto dalla protesta in tenda, quella del primo cittadino pentro, assurto alla ribalta nazionale, a difesa dell’ospedale Veneziale, ma non solo.

Un ‘documentario’ dettagliato e caratterizzato da quella ironia tipica di ‘Zoro’, che i molisani hanno persino scoperto più alto e snello, che ha quasi mitizzato la tempra di Castrataro, ormai enfant prodige del centrosinistra molisano, vista la resilienza nell’affrontare la ‘prova’ della piazza con la febbre alta.

Ma perché Termoli? Perché nel filmato trasmesso si è riannodato il filo storico con la protesta a Termoli dell’estate 2019 sulla chiusura del Punto nascita e abbiamo ritrovato le ‘moschettiere’ del comitato “Voglio nascere a Termoli” L 113.

Quindi, un percorso logico e ciclico, che affonda le radici in un commissariamento che non ha risolto affatto i problemi, semmai li ha ampliati.

Emanuele Bracone