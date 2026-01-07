Nessun biglietto vincente, il Molise escluso anche dai premi minori alla Lotteria Italia 2025

TERMOLI. La Lotteria Italia 2025 distribuisce premi quasi ovunque, ma ignora il Molise.
Nonostante la crescita significativa delle vendite registrata nella regione – 44.860 biglietti staccati, +18,2% rispetto allo scorso anno – il territorio resta l’unico in Italia a non comparire in alcuna categoria di premi, né maggiori né minori. Un dato che stride con la partecipazione, trainata soprattutto da Campobasso con oltre 36mila tagliandi venduti, mentre Isernia si conferma stabile con 8.580 biglietti.
Nel resto del Paese, anche le regioni tradizionalmente meno fortunate incassano almeno premi minori, mentre Lazio, Lombardia e Campania guidano la distribuzione dei premi più consistenti. A livello nazionale, la Lotteria conferma un ritorno di interesse con 9,6 milioni di biglietti venduti, +11% rispetto al 2024.
Per il Molise, invece, un paradosso evidente: cresce più della media, partecipa, sostiene il gioco, ma resta completamente escluso dalle vincite. Un risultato che alimenta l’amaro in bocca di una regione che, ancora una volta, dà più di quanto riceva.
EB